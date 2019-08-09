Qualcomm Snapdragon 865 Yonga Seti mi Geliyor?

Qualcomm Aralık ayında, mobil cihazlar için ilk 7nm işleme sahip olan Snapdragon 855 mobil platformunu tanıttı. Geçtiğimiz ayda, 2,96GHz çalışma hızına sahip Snapdragon 855 Plus yongasını duyurdu.

Buna ek olarak Snapdragon 865‘in yıl sonuna kadar açıklanacağı tahmin ediliyor. Geekbench’te yeni yonga setinin test sonuçlarını gösteren yeni bir paylaşım ortaya çıktı. “Qualcomm Kona” isminde yeni işlemci test aşamasında diyebiliriz.

Tek çekirdekli ve çok çekirdekli kıyaslama puanları Snapdragon 855’ten daha iyi. SD855 Geekbench’in tek çekirdekli testinde genellikle 3.5k puan alıyor. Çok çekirdekli testinde, 11k civarında puan elde ediyor. Yonga setinin kod adı “msmnile”. Asıl ilginç olan durum SD855’in de kod adının “msmnile” olması, ancak kıyaslama puanları SD855’ten daha iyidir.

Tek çekirdekli testte, test cihazı 4149‘lık bir kıyaslama puanı kaydetti. Aygıtın çok çekirdekli puanı 12915‘di. Test edilen cihaz hakkında bir açıklama söz konusu değil. Sadece Android Q işletim sistemi ile çalışıyor. Cihazın 6GB RAM‘i var.

SD855 destekli telefonların Geekbench listelerinde, temel frekans genellikle 1.78 GHz olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte, Qualcomm Kona’nın çoklu listeleri işlemcisinin 1.8 GHz’lik farklı bir temel frekansa sahip olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, yeni tespit edilen Geekbench listelerinde gösterilen cihazın yaklaşmakta olan Snapdragon 865 yonga seti tarafından desteklenebileceği anlaşılıyor.