Qualcomm, Broadcom‘la 121 milyar dolarlık satın alma teklifini görüşmek üzere görüşmeyi kabul etti. Firma, geçen hafta yapılan teklifi reddetmişti. Broadcom, aslında geçen hafta sonu buluşmak istedi ancak şimdi 14 Şubat‘ta görüşmeye hazırlanılıyor.

Broadcom, bu satın almayı sağlamaya çalışırken ısrarcı davranıyor ve firmanın yönetim kurulunu değiştirmek için Qualcomm hissedarlarıyla bir kampanya başlattı. İki firma, yönetim kurulunun değiştirilmesi konusundaki 6 Mart seçimlerinde firmanın hissedarlarını kendilerini desteklemeye ikna etmek için 14 Şubat öncesinde proxy danışmanlık firmaları ile görüşecek. Broadcom, antitröst sorunlarını önlemek için iki Qualcomm işletmesini satmaya hazır.

Broadcom CEO’su Hock Tan, sözde “cehennem ya da yüksek su” hükümlerinin arkasındaki yasal standartların pek fazla tanımlanmadığını söyleyerek Broadcom’un bu konuyu reddetmesine karşın Broadcom’un “kısıtlama olmaksızın bölünmeleri” istemesini istediğini belirtti.

İki şirket satın alma şartlarını başarıyla müzakere ederse, anlaşma en büyük teknoloji satışı olacak.