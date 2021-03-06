Qualcomm Yeni Snapdragon 7 Serisi Yonga Setini Tanıtabilir!

Bilindiği üzere Qualcomm, 2021 yılı amiral gemileri için Snapdragon 888‘i sunmuştu. Ancak şirketin orta segment cihazlar için şuanda Snapdragon 765 dışında iyi bir yonga seti bulunmuyor. Bu neden şirket orta segmente hitap edecek olan yeni bir 7 serisi üzerinde çalışmalara başlamış durumda.

Snapdragon 775 olacağı tahmin edilen bu yeni yonga setinin, bazı kaynaklarda Snapdragon 778 olarak geleceği söyleniyor. Bugün ise ortaya çıkan sızıntılarda CPU ve çekirdek detayları yer alıyor. Kryo 6xx çekirdekleri ile gelecek olan yeni yonga setinin SD 888 gibi 5 nm‘lik bir mimaride üretileceği bildiriliyor.

3200MHz LPDDR5 ve 2400MHz LPDDR4X RAM yanı sıra UFS 3.1 Two-Lane HS Gear 4 destekleri de bu yeni yonga setinde yer alacak. Ayrıca Spectra 570 ISP ve 4K 60 FPS video kayıtları için üç adet 28 Megapiksel sensörün yanı sıra 30 FPS‘de 64 + 20 Megapiksel bir desteğe de sahip. Bağlantı konusunda ise 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, LTE Cat 18, Dual 5G, nmWave 5G, SA ve NSA desteği, VoNR ve NR CA ile 4X4 MIMO olan Wi-Fi 6E işlemci de bulunacak.

Ayrıca Sub-6, 3 GHz altında FDD ve n77, n78 ve n79 bantlarında TDD ile çalışacak. Yeni Snapdragon 775 / 775G, WCD9380 / WCD9385 ses yongasını da içinde barındıracak. Geçtiğimiz haftalarda yeni işlemcinin AnTuTu sonuçları ortaya çıkmıştı ve bu sonuçlara göre yeni yonganın 765’e göre daha iyi bir performans gösterdiği belli olmuştu.