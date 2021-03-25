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Qualcomm Yeni Snapdragon 780G İşlemcisini Duyurdu!

Qaulcomm, 2021 yılında birçok cihaza gelmesi planlanan yeni Snapdragon 780G yonga setini resmi olarak duyurdu. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Snapdragon 780G

ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm, birçok akıllı cihazın içerisinde yer alan Snapdragon serisiyle pazardaki yerini korumaya devam ediyor. Şirket bu yıl yeni Snapdragon 780G yonga setini duyuracağını açıkladı. Orta sınıf bir yonga seti olarak gelen Snapdragon 780G işlemcisi, 5nm mimarisiyle üretiliyor ve bir nevi Snapdragon 888‘in biraz daha düşürülmüş hali olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni işlemci Kryo 670 CPU sayesinde % 40 performans artışı sağlamış durumda. Bilindiği üzere 600 serisi yongalar Cortex-A78 ile üretilmişti ancak şirket yeni 780G‘de A76 çekirdekler ile geliyor bu da işlemcinin performansında oldukça iyi etken oluyor. Ancak çekirdek hızlarına baktığımızda 2.4 Ghz maksimum bir hız görülüyor. Bu hız Cortex-X1 çekirdek ile Snapdragon 888‘de 2.84 GHz‘e kadar çıkıyor.

GPU tarafına geçtiğimizde ise yeni Snapdragon 780G, Adreno 642 grafik işlemcisine sahip. Bu GPU sayesinde 780G, HDR10 desteği ve ekran adaptörü 1080p + ekranları 144 Hz‘e kadar çalıştırabiliyor. Bununla birlikte performans olarak Snapdragon 855 ve 865 arasında bir yerde yer alıyor.

SM7350-AB model numarasıyla gelen yeni yonga seti, 2,1 GHz frekansta çalışıyor ve 16 GB kapasiteye kadar LPDDR4 RAM‘i destekleyebiliyor. Analistlere göre bu yonga setinin, iyi kameralı telefonlarda yer alacağı tahmin ediliyor. Çünkü yeni 780G, içerisinde aynı 888‘de olduğu gibi üçlü bir 570 IPS‘ye sahip durumda.

Bu da kameradan gelen görüntülerin daha hızlı işlenebildiği anlamına geliyor ve şuanda bu hızda işlem yapabilen cihazlar amiral gemisi sınıfında yer alıyor. Ayrıca bu üçlü ISP, fotoğraflar ve videolar için 10 bit renk derinliğini de destekliyor.

Snapdragon-888

Yeni Snapdragon 780G, Hexagon 770 AI motoru sayesinde 12 TOPS performans sunabiliyor. Bu da 865 / 870 yonga setlerine hemen hemen çok yakın (15 TOPS) bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Bağlantı seçenekleri bakımında yeni yonga seti, X53 5G modem, 3.3 Gbps‘ye kadar yüksek indirme hızları sunabiliyor.

Çip aynı zamanda veri aktarımı için USB 3.1 ve telefonun pilini doldurmak için Quick Charge 4+‘a kadar destek verebiliyor. Analistlere göre önümüzdeki üç ay içerisinde Snapdragon 780G ile çalışacak olan birçok cihaz sunulabilir.

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