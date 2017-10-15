Qualcomm Yeniden Saldırıyor, Çin’de iPhone’ları Yasaklamaya Çalışıyor

Apple ve Qualcomm arasındaki devam eden yasal savaş, silikon üreticisinin finansmanında oldukça ağır bir yara açıyor ancak şirket kavgadan çekilmemekte kararlı. Son atağında Qualcomm, Çin’de iPhone’ların satış ve imalatını yasaklamaya çalışıyor.

Bloomberg‘in yaptığı açıklamaya göre, Qualcomm bu kez iPhone üreticisine endüstri standartları için gerekli olmadığını iddia eden üç patentin ihlali ile ilgili atağa geçti. Qualcomm gibi şirketler yasal olarak makul fiyatlarla gerekli olduğuna inanılan patentleri almakla yükümlüdürler ve Qualcomm bazı durumlarda bunu reddettiğinden eğer patentler söz konusu ise, şirket, Apple’a lisans vermeyi reddetmekle kalmaz, aynı zamanda kullanımları için daha yüksek fiyat isteyebilir.

IPhone’ların ülkede yasaklanması olasılığının düşük olduğu düşünülüyor ancak Çin’deki Apple’a yönelik herhangi bir işlem, çip üreticisinin ABD’deki benzer itirazından çok daha yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Satışlara karşı verilen bir tedbir, iPhone’ların çoğunluğu Çin’de üretildiği için açık bir şekilde şirketi sarsabilir. Üretim yasağı, şirketin tedarik zincirini kurutup dünya çapında kıtlığa neden olabilir.

Apple, Güç Yönetimi ve Force Touch patentleri ilgili masrafları ‘gerekçesiz’ olarak reddetti ve Qualcomm’un kasıtlı olarak bir oyun oynadığını öne sürdü.

“Qualcomm ile yaptığımız uzun yıllar devam eden müzakerelerde bu patentler hiç tartışılmadı ve yalnızca son birkaç ay içinde ortaya çıktı. Dünyadaki yetkili makamlar, Qualcomm’u yıllardır konumlarını kötüye kullanmaktan dolayı suçlu buluyor. Bu iddia makul değil ve diğer mahkeme salonlarındaki manevralar gibi bu son yasal çaba da başarısız olacağına inanıyorum “dedi.

Bu bölüm, Apple’ın haksız şartlar kazanması için akıllı telefon modemleri tedarikçisi olarak hakim konumunu kötüye kullandıklarını iddia eden Apple’la başlayan her iki şirketin birbirlerine karşı açtığı davaların en sonuncusu. Nitekim, Güney Kore, Tayvan ve Çin’deki yetkili makamlar Qualcomm’a benzer iddialardan daha önce para cezası verdi. Qualcomm kısa sürede patent ihlali iddiaları ile yanıtladı ve bu durum dünya genelinde kendini tekrarladı.