Qualcomm’a Apple Tarafından 1 Milyar Dolarlık Dava Açıldı

San Diego merkezli çip üreticisi Qualcomm, hafta başında haksız ticaret uygulamaları için ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından dava açıldı. Ayrıca Apple da şirkete 1 milyar dolarlık dava açtı.

Yalnızca akıllı telefonlar veya diğer mobil cihazlarla az bile olsa ilgileniyorsanız, Qualcomm’u daha önce duymuşsunuzdur. Ürettiği teknolojiler bugün piyasada bulunan çeşitli ürünlerde bulunmakta ve çeşitli hücresel teknolojiler için birçok patente sahip.

Bu nedenle, Samsung, LG, Sony, Motorola ve benzeri markaların Qualcomm’a yalnızca çipleri için değil aynı zamanda lisans anlaşmaları için de güvenmeleri sürpriz sayılmaz. Daha önce de belirtildiği gibi, FTC, Qualcomm’un kendi ürünlerini geliştirdikleri ürünlerde kullanılması karşılığında Apple gibi şirketlere özel indirimler yaparak tekelleşmeye çalıştığını tespit etti. Sorun, Qualcomm’un aynı şirketleri güçlü bir şekilde teşvik ederek ve söz konusu indirimleri vermeyerek diğer şirketlerle çalışmayı seçtikleri takdirde ise cezalandırılmaya çalışılmasından kaynaklanmakta.

Apple tarafından medyaya verilen resmi bildiri:

Qualcomm yıllarca hiçbir şey yapmadığı teknolojiler için haksız yere telif ücreti almakta ısrar etti. Apple, ne kadar TouchID, gelişmiş ekranlar ve kameralar gibi eşsiz özellikler geliştirse de, Qualcomm’un sebepsiz yere daha fazla para kazanmasına ve Apple’ın bu yeniliklere daha çok para yatırmasına neden oluyor. Qualcomm, işini eski, eski standartlara dayandırdı, ancak egemenliğini dışlayıcı taktikler ve aşırı telif ücretleri ile güçlendirdi. Temel hücresel standartlara katkıda bulunan bir düzineden fazla şirketten sadece biri olmasına rağmen, Qualcomm, anlaşmalar imzaladığımız diğer tüm hücresel patent lisans verenlerinden daha en az beş kat daha fazla ödeme yapmamız konusunda bizi zorlamakta. Bu iş planını korumak için Qualcomm giderek artan radikal adımlar atmakta; son zamanlarda Apple’ın ödemelerini yaklaşık 1 milyar doları, karşıt davalar açılması ve haklarımızı korumak için yapıldı. Apple inovasyona derinden inanıyor ve kullandığımız patentler için adil ve makul fiyatlar ödemekte sıkıntımız olmadı. Qualcomm’un bizimle yürüttüğü iş konusundaki tavrı yüzünden son derece hayal kırıklığına uğradık, ne yazık ki makul bir telif hakkını oluşturan şeyleri yıllarca tartıştıktan sonra mahkemeye gitmekten başka seçeneğimiz kalmadı.

Qualcomm bu davada şüphesiz kendisini en iyi şekilde koruyacaktır, ancak bu dava muhtemelen yıl boyunca çok merak uyandırıcı bir dava haline gelecek.