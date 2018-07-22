2018 yılının başında Barselona’daki MWC 2018’de Qualcomm’un yeni Snapdragon 700 platformunun tanıtımı yapıldı. Numaralamadan tahmin edilebileceği gibi bu seri sektörün orta/üst aralığı için yeni yonga setleri anlamına geliyordu.

Snapdragon 710‘un lansmanından sonra Xiaomi Mi 8 SE ve Vivo NEX A‘da bu yonga kullanıldı. Yeni söylentiler ise ABD’li şirketin ilk kez yonga setine NPU’sunu da birleştirmesi beklenen eşi görülmemiş bir yonga seti ile geleceğini söylüyor: Snapdragon 720.

Söz konusu söylentilere göre Snapdragon 720 şirket için yeni ve önemli bir adımı temsil edecek. Kirin 970’in aksine teoride yakınlardaki Kirin 670 yongasına benzeyecek Qualcomm’un yeni ürünü GPU aracılığıyla iyi sonuçlara erişecek. Bu arada ilk kez kendine ait bir NPU’su olacak bu yeni yonga setinin tanıtımı telefonları yapay zeka ve onunla birlikte olan her şeyle ilgili faktörlere odaklanmasına imkan verecektir.

Diğer gelen birkaç sızıntının yanı sıra bugün gelen yeni sızıntılar bize aynı zamanda gelecek vaat eden Snapdragon 730 ile ilgili ilginç haberler de getirdiler. Yukarıdaki tabloda Snapdragon 710’un karşılaştırıldığında teknik özelliklerini görebilirsiniz. Benzeri görülmemiş yonga seti 8 nm‘de bir üretim prosesi ile çalıştırılacak. Şimdiye kadar hiç bir mobil cihazda görmedik. Buna ek olarak yeni mimari ayrıca 2.3 GHz’e kadar bir okta çekirdekli CPU ile bir sonraki Kryo 4xx‘e geçecek.

Bununla birlikte grafik bölümünde RAM ve dahili depolama desteğiyle ilgili herhangi bir fark görmediğimiz için şimdiki Adreno 615 tarafından yönetileceğini düşünüyoruz. Bunun yerine görüntü işlemcisi görüntüleme bölmesini yöneten Spectra 350 ile de değiştirilebilir. Hatta SD730’un bu açıdan SD710 ile aynı mı yoksa evrim geçirmiş bir ürün mü olacağını yine de tam olarak bilemeyiz.