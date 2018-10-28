Quick Charge 5.0 Özellikleri Netlik Kazanıyor

Quick Charge, Qualcomm’un hızlı şarj teknolojisidir. Geliştirilen Quick Charge 4+ teknolojisi, Snapdragon 660, Snapdragon 670, Snapdragon 710 ve Snapdragon 845 gibi yonga setleri ile kullanılabilmektedir.

Hong Kong‘daki yakın zamanda düzenlenen Qualcomm’un 4G/5G Zirvesinde ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin şu anda Quick Charge 5.0 üzerinde çalıştığını göstermişti. Yeni geliştirilen teknolji 32W‘lık hızlı şarj sağlayacak bir desteğe sahiptir.

Quick Charge‘ın en son sürümü 18W‘lık bir güç ile destek sağlamaktadır. Huawei SuperCharge gibi rakip teknolojiler 40W‘a kadar hızlı şarj olanağı sunarken, OPPO’nun Super VOOC şarjı 50W’ye kadar hızlı şarj ve Meizu’dan mCharge teknolojisi 55W’ye kadar hızlı şarj olanağı sunuyor.

Qualcomm‘a göre, yeni nesil hızlı şarj teknolojisi, 32W‘a kadar hızlı şarj ve 15W‘lık kablosuz şarjı destekleyebilecektir. Bu teknoloji Quick Charge 5.0 olarak adlandırılacak.

Mevcut Quick Chage 4+ teknolojisi, güç hattını bir yerine iki parçaya ayıran bir işlemci ile Hızlı Şarj sistemi sunmaktır. Bu özellik telefonun hızlı şarjı gerçekleştirirken aşırı ısınmayı önlemesine izin verir. Ayrıca, QC 4+ teknolojisi, şarj ederken cihazı 3 Santigrat dereceye kadar soğuk tutmaktır. Bir öncekinden yüzde 15 daha hızlı ve yüzde 30 daha verimlidir. Üçlü şarj sistemine benzer şekilde telefonun ısınmadan 32W hızlı şarjı desteklemesini sağlar.

Bu yüzden çıkması beklenilen telefonun QC 4+ ‘den daha gelişmiş özelliklere sahip olması belirtiliyor.