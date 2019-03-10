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RAMDisk Nedir? Nasıl Oluşturulur? Nasıl Kullanılır?

Bilgisayarınızı olağanüstü bir şekilde hızlandırmak ister misiniz? Bunu ancak RAMDisk ile yapabilirsiniz? RAMDisk hakkında bilmeniz gereken detaylı bir rehber oluşturduk....

By Muhammed Arslan

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RAMDisk Nedir? Nasıl Oluşturulur? Nasıl Kullanılır?

RamDisk nedir? Bilgisayarı ne kadar hızlandırır? SSD’den hızlı mıdır? Nasıl oluşturulur? vb. sorular aklınızda yer etmiş ise doğru yerdesiniz. Derinlemesine oluşturduğumuz bu rehber ile bütün sorularınıza cevap vereceğiz.

Daha hızlı depolama elde etmek her bilgisayar kullanıcısının hayalidir. Artık insanların çoğu SSD kullanma seçeneğine sahip. Ancak standart sata sabit disklerden çok daha pahalılar. Bununla karşılık olarak bilgisayarınızın içinde boşta duran çok mu RAM miktarınız var? SSD’den bile daha hızlı olan bazı süper hızlı depolama ortamlarını oluşturmak için harika bir kaynak olabilir.

Sisteminizde çoğunlukla kullanılmayan RAM fazlalığı, bir RAM Drive veya RAM Disk oluşturmak için kullanılabilir. Uygulama yükleme sürelerini kısaltmak, oyun oynarken performansı artırmak veya daha iyi oynatma için 4K filmleri saklamak için avantajını kullanabilirsiniz.

RAMDisk Nedir? Nasıl Oluşturulur? Nasıl Kullanılır?

RAMDisk veya RAM Drive nedir?

RAMDisk, veriyi depolamak için fiziksel RAM’inizdeki blokları kullanan sistemde oluşturulan sanal bir sürücüye verilen bir isimdir. RAM kullanarak depolama ortamı yaratma girişimleri 1980’lere uzanır. Tabiki gelişen teknolojiden de nasibini aldı.

Aslında RAM tabanlı sabit sürücülerimiz var. Ancak, RAM depolama maliyetinin yüksek olması ve sürekli bir güç kaynağına olan ihtiyaç nedeniyle bunlar manyetik sabit diskler ve daha sonra SSD’ler kadar popüler bir tercih olmadı.

RAMDisk niçin kullanılır?

RAM’in bilgisayarınızda ayrı bir bellek parçası olmasının nedeni yüksek hızından kaynaklanmaktadır. Bir RAMDisk oluşturmak, verileri bilgisayarınızda mümkün olan en hızlı depolama alanına kaydetmenize olanak sağlar. Bir RAM sürücüye yüklediğiniz programların yükleme sürelerinde önemli bir azalma olduğunu ilk andan itibaren fark edebilirsiniz.

RAMDisk Nedir? Nasıl Oluşturulur? Nasıl Kullanılır?

Bunun nedeni, dosyaları sabit diskinizden RAM’e aktarmanıza gerek kalmamasıdır. RAM Diskin önemli yönlerinden biri, bilgisayarınızı kapattıktan sonra da verileri tamamiyle silmesidir. RAM geçici bir hafızadır ve elektrik kesildikten sonra hiçbir şey hatırlayamaz. Böylece, RAM Diskte sakladığınız tüm yazılım ve dosyalar ortadan kalkar.

Peki durum bu şekilde ise, her açtığımda RAMDiski tekrar mı oluşturmalıyım diye düşünebilirsiniz. İşte burada RAM Diski oluşturmanın yanı sıra, bilgisayarınızı her kapatışınızda ve onu tekrar açtığınızda RAM Diske kopyalayan verileri de sabit sürücünüze depolayan RAMDisk yazılımının nasıl çalıştığını da göstereceğiz.

Çeşitli RAMDisk yazılımı arasından seçim yapabilirsiniz ve bazıları Raymond tarafından kıyaslanmıştır. Bir RAMDisk oluşturmak için, bilgisayarınızın yeterli miktarda RAM olduğundan emin olun. Bunun nedeni, Windows işletim sisteminin düzgün çalışması için yaklaşık 2 GB belleğe ihtiyaç duymasıdır. Ve diğer yazılım için 1GB’lık yedek bir hafıza bırakmak zorundasınız. Bu nedenle, 1GB RAMDisk oluşturmak için bilgisayarınızda en az 4GB RAM olması gerekir.

Windows 10’da RAM, Sabit Disk Olarak Nasıl Kullanılır?

RAMDisk Oluşturma

Windows 10 ve daha eski sürümler için çok sayıda ücretli ve ücretsiz RAMDisk yazılımı vardır. Ücretsiz ve ücretli seçeneklerle sunulan Dataram RAMDisk‘i duymuş olabilirsiniz. Bu yazılımı kullanarak bir RAMDisk’i şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

  • Bu linki kullanarak indirdikten sonra Dataram RAMDisk’i kurun. (Programın Full versiyonu için  buraya tıklayabilirsiniz.)
  • Varsayılan görünüm biraz kafa karıştırıcı. Bunu değiştirmek için üst kısımda bulunan View sekmesinden Advanced seçeneğini seçebilirsiniz.
  • Şimdi, Settings sekmesi altında, RAMDisk’in boyutunu seçin. Ücretsiz sürümde yalnızca 1023 MB’a kadar çıkabilir. Ancak, ücretli sürüm 64 GB’a kadar destekler.

RAMDisk Nedir? Nasıl Oluşturulur? Nasıl Kullanılır?

  • Load/Save sekmesinin altında, Başlangıçta Disk Görüntüsü Yükle (Load Disk Image at Startup) ve Kapatırken Disk Resmini Kaydet (Save Disk Image at Shutdown) seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun. Bu, bilgisayarınızı kapattığınızda dosyalarınızın yok olmamasını sağlar.

RAMDisk Nedir? Nasıl Oluşturulur? Nasıl Kullanılır?

  • Artık sanal diskinizin harekete geçmesi için Seçenekler(Options) sekmesini göz atabilir veya RAMDisk’i Başlat (Start RAMDisk) seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz RAMDisk, Bilgisayarım’a girdiğinizde normal bir yerel disk olarak görünecektir.

RAMDisk Nedir? Nasıl Oluşturulur? Nasıl Kullanılır?

Bu sayede RAM’inizi tam anlamıyla sabit disk olarak kullanabilirsiniz. RAMDisk’in yazılımını kullanarak istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Ayrıca, Dataram penceresini kapatabilirsiniz. Program, arka planda çalışmaya devam edecektir.

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