Range Rover Evoque Convertible Özellikleri ve Satış Fiyatı

Otomobil fuarı yaklaşmaya başladıkça otomotiv devlerinin bir bir yeni seri araçları ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada geçtiğimiz günlerde Ferrari’nin şimdiye kadar ki en hızlı modelini görmüştük. 100 km hıza sadece 2.8 sn içerisinde ulaşabilen araçların hemen arkasından bir yeni otomobil haberi de dünyaca ünlü marka Range Rover tarafından geldi. Şimdiye kadarki modelleri içerisinde en farklı olan araçlar Range Rover Evoque Convertible böylelikle ortaya çıktı.

Range Rover Evoque Convertible Nasıl Bir Araç Olacak?

Aslında cip modelleri ile öne çıkan otomotiv devi bu serisinde deyine bir cip modeli ile beraber geliyor. Fakat bu serinin özellikleri alışılagelmiş olan araçlardan oldukça farklı. Peki bakalım Range Rover Evoque Convertible ne gibi özelliklerle öne çıkacak?

Üstü Açılır Cip Tasarımına Hazır Olun

İlk olarak biraz tasarımdan bahsetmek gerekiyor. Genel olarak kullanılan aerodinamik ve kasa tasarımında Range Rover Evoque serisinin karakteristik yapısını görebiliyoruz. Biraz daha yenilenmiş olan yüzü ile karşımıza çıkan modelin en büyük ayrıcalığı ise üstünün açılabiliyor olması. Genelde spor araçlarda çok sık karşılaşılan bir durum olan açılabilir tavan yapısı Range Rover Evoque Convertible modeli ile beraber bir cip serisine de uygulanmış durumda.

Üstü açılır kapanır olsa da aracın kasasın yine cip boyutunda olduğunu da ekleyelim. Yani kasa yapısında dediğimiz gibi çok farklı bir yapı söz konusu değil. Tavanın açılış sistemi ise belli bir hıza kadar dengelenmiş durumda. Yani şöyle ki 45 km hıza kadar aracın tavanını belli bir şekilde elektrikli olarak açılabiliyor.

Toplamda 18 saniye tavanların açılması mümkün kılınıyor. Ve bu süre kısmi bir şekilde tavan açılma süresi değil. Bu sürede tavanlar boydan boya açılabiliyor. Kapanış sürelerinin ise 21 saniye olarak açıklandığını belirtelim. Tabi 45 Km hızın üstünde bu değerle ve tavan açma sistemleri değişiyor.

Nasıl Bir Performans Değeri Sunulacak?

Tasarım ve açılabilir tavan yapısı ile beraber Range Rover Evoque Convertible serisinin ne derece farklı bir yapı sunduğunu görüyoruz. Bunlar ile beraber Range Rover Evoque Convertible serisinin merak edilen bir başka yönü olan motor ve performans değerlerine geçiş yapalım. Performans konusunda yeni seri oldukça iddialı. Biraz daha spor bir modelde bahsetmek mümkün. Toplamda 240 beygir bir motor gücü karşımıza çıkıyor.

Bu motor gücü ile beraber aracın 0-100 arasındaki hızlanma süresi ise 7.4 saniye olarak açıklanmış durumda. Aracın bir SUV modeli olduğunu ve ağırlığının da 2032 kg olması da bu değerin ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor. Zaten seri tam anlamıyla SUV sınıfının üyesi olmak için üretilmemiş bir seri. Range Rover Evoque Convertible serisinde biraz daha spor araç havası görebiliyoruz.

Diğer bir yandan aracın 9 vitesli olması da bu değerleri elde etmesinde büyük bir etken olarak karşımıza çıkmakta. Bunun dışında ortalama yakıt tüketim değerinin ise 11.2 – 11.5 değerinde olduğunu da belirtelim. Yine ağırlıkları ve motor gücüne karşın bu değerlerin oldukça kabul edilebilir değerler olduğunu da söylemek yanlış olmaz.

4 Çekişli Sürüş Modu

Geçelim Range Rover Evoque Convertible içerisinde yer alan teknolojilere. Bu noktada karşımıza ilk olarak dinamik 4 çekiş kontrolü geliyor. Aracın arazi kullanım koşullarına göre otomatik olarak çekiş sisteminin değişmesini sağlayan teknoloji hem yakıt performansı sağlamakta hem de çok daha iyi bir sürüş sistemi sağladığını da belirtmek gerekiyor. Söz konusu teknoloji ile beraber seri biraz daha SUV sınıfına dahil olmuş oluyor. 4X4 özelliği de bu sınıfın bir özelliği olarak karşımıza çıkmakta.

Arazi Sürüş Modları

Tüm bu teknolojilere ek olarak Range Rover Evoque Convertible serisinde daha önceki Range Rover serilerinde gördüğümüz teknolojilerde yine yer almakta. Hemen her türlü arazi sürüş modu bulunacağı düşünülen aracın içerisinde tüm bu sistem ise otomatik olarak algılama teknolojileri ile beraber çalışabileceğini de ekleyelim.

Yine içerisinde yer alan 10.3 inç multimedya ekranı ile beraber hemen her türlü ayarlama sisteminin ve multimedya sisteminin bulunduğu araçların daha ne gibi teknolojilerinin olacağı ise otomotiv fuarından sonra net bir şekilde ortaya çıkacak.

Satış Fiyatı

Birçok yeni teknolojisi ile beraber gelecek olan SUV serisinin tüm farklılıkları ve tüm özellikleri ile beraber satış fiyatı içinse düşünülen rakamın 50 bin Euro olduğunu belirtelim. Range Rover Evoque Convertible sınıfının 50 bin Euro gibi belirlenen fiyatının ise araç donanımlarına ve aracın içerisinde yer alacak olan sistem seçimlerine göre değişiklik göstereceğini belirtelim. Bu rakamın çıkış fiyatı olarak karşımıza çıktığını da belirtelim. Tüm bu özellikleri ile beraber seri ne kadar satış rakamı elde eder merak konusu.