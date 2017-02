Range Rover Velar Modeli Geliyor

Land Rover, Range Rover Velar adlı yepyeni bir model sunmaya hazırlanıyor.

Yeni Range Rover, Evoque ve Sport modelleri arasında bir model olacak gibi. Dünya prömiyeri 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki bir görünümünü izleyecek olan 2017 New York otomobil fuarı‘nda ABD genel başlangıcından önce 1 Mart’ta yapılacak.

Teaser fotoğrafından, Velar eğimli bir arka taraf ve bir Tesla gibi büyük bir moonroof ile biraz daha büyük bir Evoque gibi görünüyor.

İçerde, seyrek iç mekanı ve yeşil, kırmızı, gri güç çubukları olan dev bir dokunmatik ekranı yakalayabiliriz.

Basında çıkan açıklamalar: “Zarif basitlik, görsel açıdan indirgeyici bir yaklaşım ve yeni tüketici teknolojileri, yeni Range Rover Velar’ın damgasını vuruyor.” yönünde.

Range Rover Velar, her vesileyle ve çeşitli araziler için rafine edildi. Land Rover’ın Above and Beyond’a gitme yolunda ilerlemesi için benzersiz sürdürülebilir malzemeler ve ileri mühendislik kullandı.

Evet, “sürdürülebilir malzemeler”, “yukarıda ve ötesinde” yalnızca bir şey anlamına gelebilir – Tesla savaşçısı! Ancak bu bir melez mi, modifiye mi yoksa Velar elektrikli bir araç mı? Belki de hiçbiri. Şu anda bu konu ile ilgili başka hiç bir kaynak yok.

Yan yana karşılaştırmalar, Range Rover Sport‘tan daha kısa olduğunu göstermektedir. Arkaya bakıldığında, iki adet LED arka far, arka ve büyük tekerlek kuyularının etrafında yatay olarak sarılıyor.

“Velar’ı avant-garde Range Rover olarak adlandırıyoruz. Markaya cazibe, modernlik ve zarafet getiren yeni bir boyut getiriyor. Land Rover tasarım sorumlusu Gerry McGovern, yaptığı açıklamada, Range Rover Velar‘ın her şeyi değiştirdiğini söyledi.

Velar adı, orijinal 1969 Range Rover prototiplerinden geliyor ve “ve-lar” veya “v-el-ar” değil “vel-ar” olarak telaffuz ediliyor.

“Geliştirme mühendisleri 26 pre-production Range Rover aracının gerçek kimliğini gizlemek durumunda kaldıklarında, Latince ‘velare’ kelimesinin peçe veya örtüldüğünden türemiş Velar adını seçtiler” diyor RR.

Gelecek ay ortaya çıktıkça Range Rover Velar‘ın daha heyecan verici ayrıntılarını paylaşacağız.