Ransomware Virüsleri Nedir? Nasıl Çalışırlar?

Ransomware olarak adlandırdığımız virüs çeşitleri şifreleyici, fidye virüsü tipleridir. Fidye virüsleri hayatımıza aslında birkaç yıl önce dahil olmayı başardılar. Fidye virüslerinin birçok örnekleri vardır fakat en belirgin örneği Cryptolocker virüsü dediğimiz ransomware yazılımıdır. Bu yazılım zamanında oldukça yüksek bir tahribat oluşturdu çeşitli şirketlerde ve dünya üzerinde. Milyonlarca insan bu virüsten etkilendi ve yine yüksek yüksek oranlarda para kazandılar virüsü kodlayan kötü niyetli kişiler. Bu nedenle özellikle de dikkat edilmesi gereken, en tehlikeli virüs tipidir ransomware virüsleri. Bu tip virüslerde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur bu virüslere karşı alınması gereken güvenlik önlemleridir.

Ransomware Nasıl Çalışır?

Bu virüsün nasıl çalıştığını inceleyecek olursak; bulaştıkları bilgisayar içerisinde ilk olarak bütün dosyaları çok güçlü bir şifreleme algoritması ile şifrelemektedir. Şifreledikten sonra da karşınıza bir panel çıkar. BU panelde ödeme yapabileceğiniz bitcoin adresi yazar. BU adrese gerekli ödemeyi yaptığınız takdir de şifrelenen dosyaların anahtarını size verirler. Yani otomatik olarak şifrelenen dosyaların kilidi kaldırılır. Tabi bu her ransomware virüsü için geçerli değil. Bazılarında ödeme yapsanız da şifreleme kaldırılmayabilir. Bu yüzden kimseye güvenmeyin. Sisteme bulaştıktan sonra bazı ransomware virüslerinin çözümü vardır ancak bazılarının hiçbir şekilde çözümü yoktur. Bazıları zayıf şifreleme algoritması kullanmaktadır. Bu sayede iyi niyetli hacker’lar bu şifreleme algoritmasını çözebilmektedir.

Nasıl Korunabiliriz?

Bu tip virüslerden korunabilmek için sisteminizde mutlaka kalkiteli bir antivirüs yazılımı olmalıdır. Bulaşma yolu olarak PDF ve WORD dosyalarını seçebiliyorlar. Ancak her word dosyasında da virüs olacak diye bir şey yok tabi ki. Bu nedenle siz yinede sisteminize bir antivirüs yazılımı bir güvenlik duvarı yazılımı kurun. Ayrıca tarayıcınıza da kaliteli güvenlik eklentileri kurarak sistem güvenliğinizi iyi bir şekilde sağlayabilirsiniz. Güvenliğinizi sağladıktan sonra da çok rahat olmamalısınız. Hele ki şirket bilgisayarlarındayken çok daha dikkatli olmalısınız. Şirketin bütün bilgisayarları sizin yapabileceğiniz bir hata yüzünden virüslenebilir. Bu yüzden oldukça dikkatli olun.