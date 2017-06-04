Raspberry Pi Rakibi UP Core Ağustos Ayında Ortaya Çıkıyor

Bir Raspberry Pi rakibi UP Core bu yılın Ağustos ayında Kickstarter destekçilerine sevk edilmeye başlaması bekleniyor. Windows 10, Android ve Ubuntu gibi çeşitli işletim sistemlerini çalıştırabilen tek kartlı bilgisayar, Raspberry Pi 3 Model B’den daha iyi performans sunuyor ancak Pi 3 Modeli gibi 35 dolara değil 89 dolar gibi biraz daha yüksek bir fiyatı bulunmakta.

Cihazın özellikleri aşağıdaki gibi:

CPU: Intel Atom x5-Z8350 (2MB Önbellek, 1.84 GHz’e kadar)

GPU: Intel HD 400 Grafik

RAM: 2GB / 4GB yerleşik DDR3L-1600

Depolama: 16GB / 32GB / 64GB eMMC

Video ve ses: HDMI, 1x Tam eDP, HDMI üzerinden ses ve I2S (Docking’den)

1x USB 3.0 Ana Bilgisayar, 2x USB 2.0 pin başlığı

2.4 GHz’de WiFi 802.11 b / g / n

Bluetooth 4.0 (BLE)

UP Core, tek kart piyasasında son derece güçlü bir yarışmacı, birincisi, pazardaki ana oyuncu Pi 3’ü aşan bir Octane 2 karşılaştırma testinde ikinci sırada yer alıyor.