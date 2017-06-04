Raspberry Pi Rakibi UP Core Ağustos Ayında Ortaya Çıkıyor

Bir Raspberry Pi rakibi UP Core bu yılın Ağustos ayında Kickstarter destekçilerine sevk edilmeye başlaması bekleniyor. Windows 10, Android ve Ubuntu gibi çeşitli işletim sistemlerini çalıştırabilen tek kartlı bilgisayar, Raspberry Pi 3 Model B’den daha iyi performans sunuyor ancak Pi 3 Modeli gibi 35 dolara değil 89 dolar gibi biraz daha yüksek bir fiyatı bulunmakta.
Cihazın özellikleri aşağıdaki gibi:
UP Core, tek kart piyasasında son derece güçlü bir yarışmacı, birincisi, pazardaki ana oyuncu Pi 3’ü aşan bir Octane 2 karşılaştırma testinde ikinci sırada yer alıyor.