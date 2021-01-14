Razer, Açılır Bir Ekrana Sahip Oyun Koltuğunu Tanıttı!

Singapur merkezli teknoloji devi Razer, şık oyun dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra bir dizi konsept ürünün duyurulmasıyla CES 2021‘de ön plana çıktı. Bunlardan biri, yerleşik katlanabilir OLED ekrana sahip bir oyun koltuğu olan Project Brooklyn olarak adlandırılıyor. Sandalye, Chroma RGB aydınlatmaya sahip olma geleneğini sürdürüyor. Aynı zamanda titreşim geri bildirimi ile birlikte geliyor.

Project Brooklyn konsept oyun koltuğu yerleşik bir ekranla donatılmış. Sandalye ilk bakışta normal bir oyun koltuğuna benziyor ancak omurgasında gizli bir 60 inçlik açılır OLED ekran bulunuyor. Oda büyüklüğünde bir kurulum veya bir VR kaskı olmadan tamamen sürükleyici bir oyun deneyimi yaşatabiliyor. Ayrıca ekranı da dilediğiniz gibi uzaklaştırabiliyorsunuz.

Razer ayrıca oyun koltuğu aracılığıyla HyperSense titreşim geri bildirimini de kullanıcılara sunuyor. Dahası, fare-klavye ve oyun kumandası ayarları arasında kolayca geçiş yapmanıza izin veren katlanabilir tablolarla birlikte geliyor. Koltuk minderleri ve sehpa, Chroma RGB aydınlatma ile göze çarpıyor.

Razer ayrıca salgını atlatmanıza yardımcı olmak için Project Hazel yüz maskesini de tanıttı. Maske, su geçirmez ve çizilmeye karşı dayanıklı geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış parlak bir dış tasarımı benimsiyor.

Plastik şeffaf ve insanlarla sohbet ederken dudak okumayı ve yüz ipuçlarını görmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca vantilatörlere sesinizi yansıtan mikrofonlar ve amplifikatörlerle yerleştiriliyor, böylece boğuk ses konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor.