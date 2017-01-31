Razer Akıllı Telefon Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Oyun denilince akla ilk gelen markalardan birisi Razer olarak biliniyor. Oyunculara özel oyun aksesuarları serisi sunan markanın bu alanda sunduğu teknolojiler ise epey bir tercih ediliyor. Gamepad serileri, oyuncu Mouse ve klavyeleri, oyuncu serisi mousepad gibi birçok ürünü bulunan Razer markasının oyun dünyasında elde ettiği başarı ile beraber şimdilerde ise son dönemin popüler teknoloji alanlarından birisi olan akıllı telefon alanına da Razer Akıllı Telefon ile giriş yapacağı da ortaya çıktı.

Razer Akıllı Telefon Yeni Biri Anlaşma İle Geliyor

Söz konusu Razer Akıllı Telefon modellerinin yeni bir iş anlaşması ile beraber ortaya çıktığını da belirtelim. Akıllı telefon üreticisi olan Nextbit ile yeni bir anlaşma yapan firmanın bu şekilde yeni akıllı telefon modelleri de doğrulanmış oldu.

Nasıl Bir Tasarım Bekleniyor?

Tasarım konusunda henüz telefonun hiçbir detayı belli olmasa da yapılan açıklamalara göre belli başlı bazı tüyolarda ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada tasarımın Razer serilerine uygun bir seri olacağı da iddia ediliyor.

Muhtemelen 5.2 inç ekran boyutu ile beraber gelecek olan akıllı telefonun tasarım konusunda da yine siyah ve yeşil üzerine kurulan bir renk sistemi ve ince bir çerçeve ile beraber geleceği de düşünülüyor. Razer’ın oyun serisi ürünlerinde kullandığı tasarım inceliklerini akıllı telefonları içinde kullanacağını düşünürsek modelin tasarım konusunda epey bir ilgi çekmeyi başaracağını söyleyebiliriz.

Teknik Özellikler Konusunda Detaylar Var Mı?

Telefonun tasarımı için çok fazla detay yok. Peki Razer Akıllı Telefon serisi için teknik özellikler konusunda detaylar var mı? İlk açıklamalarla beraber belli olan iyi kötü detaylar var. Öncelikle telefonun üst düzey özelliklere sahip olacağının düşünüldüğünü belirtelim. Yani akıllı telefon modeli üst segment sınıfının bir üyesi olacak. Bunu zaten yapılan açıklamalarda da görebiliyoruz.

Bunun dışında Nextbit serisi akıllı telefonlarda yer verilen özelliklerin oldukça yüksek olması da bu alanda tüyolar vermekte. Tüm bunlarla beraber yeni seri akıllı telefonlarda 5.2 inç ekran kullanılacağı ve bu ekranların 2K çözünürlük desteği sunacağı da düşünülüyor. Yine iddialara göre ekranların IPS panelli olacağını da belirtelim.

Bunun dışında yine üst segment akıllı telefonlarda yer alan Snapdragon 835 serisi işlemcilerinin bir yeni üyesinin de Razer Akıllı Telefon modellerinin olacağı da belirtiliyor. Bunun dışında yüksek koruma sağlayan Gorilla Glass 5 serisi camlara da yer verileceği düşünülüyor. Bununla beraber 4 ya da 6 GB Ram beklentileri de var. Tüm bu özellik iddiaları ile beraber telefonun tam olarak ne gibi özelliklere sahip olacağı da merakla bekleniyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyat Tahminleri

Razer Akıllı Telefon serisi için çıkış tarihi konusunda henüz markanın yapmış olduğu bir detay bulunmadığını belirtelim. Fakat telefonun tanıtımıyla beraber çıkış tarihinin de pek gecikmeyeceği de düşünülüyor. Aynı şekilde Razer Akıllı Telefon serisinin fiyatının de böyle belli olacağını belirtelim.

Not: görseller konsept tasarım ile ilgili tahmini görseller.