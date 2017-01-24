Razer Blackwidow Klavyesini Daha Sessiz Yapıyor

Mekanik klavyelerin hayranları onları tuşlarının dokunma duyusu, yumuşak ve hassas tuşları yüzünden sevmekte. Fakat herkes çıkardıkları yüksek sesi sevmeyebiliyor. Eğer sesli bir tıklama olmadan tıklama hissi arıyorsanız, Razer dikkatinizi çekmek istiyor. Bugün firma yeni ve daha sessiz bir Razer Blackwidow modelini duyurdu. Görünüşte temel olarak şirketin önceki Blackwidow oyun klavyesi ile aynı düzende fakat iki temel farklılığa sahip; çıkarılabilir bir manyetik bileklik ve yeni bir ‘sessiz’ mekanik tuşlar.

Razer, yeni tuşların FPS ve MOBA oyuncuları için özel olarak geliştirildiğini, sessiz olarak dakikada daha çok tuş basılmasına olanak sağladığı açıklandı. Klavyenin avuçiçi dayanağı, yazım minderi çıktığı zaman çok özel görünmemekte, fakat manyetik ataşmanları bir anlık takıp çıkarmayı kolaylaştırmakta. Yeni 170 dolarlık Blackwidow, Chroma aydınlatma sistemini de desteklemekte.