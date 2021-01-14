Razer Blade 15, CES 2021’de Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

CES 2021 şimdiden yarılandı. Ve anladık ki bu yıl dizüstü bilgisayarlar, NVIDIA‘nın duyurusundan sonra grafiklerde büyük bir güçlenmeye sahip olacak. Razer de bu kervana katıldı ve yeni çıkan NVIDIA GeForce RTx 30 Serisi ile desteklenen Razer 15 ve Razer 17 Pro‘yu piyasaya sürdü. Bu yazımızda Razer 15’i ele alacağız.

Razer Blade 15

Razer, yeni Blade serisine yeni RTX 3060/3070/3080 GPU ve yüksek yenileme hızı yerleştiriyor. Bu hızlı ekranlar yüksek çözünürlükle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarlar, NVIDIA‘nın yeni Ampere Mimarisini de beraberinde getiriyor.

Görünüşe göre bu, verimliliği 2 kata kadar artırıyor, Advanced Optimus (Pil Ömrü), Dynamic Boost 2.0 (GPU’da artış) gibi Gen-3 Max-Q teknolojisi sunan cihazlar, ek olarak, iyileştirilmiş ışın izleme, Whisper Mode 2.0 (gelişmiş Akustik) gibi harika özelliklere sahipler.

Ayrıca bu bilgisayarlar, USB-C, HDMI 2.1, UHS-III SD Kart Okuyucu gibi olağan özelliklerin yanı sıra, Razer Chroma RGB aydınlatmalı klavye, ve ön tasarımı göz kamaştıran bir hoparlörü de beraberinde getiriyor.

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Razer Blade 15 temel modeli ve Advanced modeli sırasıyla 1699 dolar ve 2499 dolar fiyattan başlıyor. Temel model şimdiden ön siparişler için hazır durumda ve 26 Ocak’tan itibaren satışa sunulacak, Advanced modelin sevkiyatı ise yalnızca Şubat ayında gerçekleşecek.

Razer Blade 15 – Temel Mod

Boyut: 19,9 mm x 235 mm x 355 mm (YxDxG)

-Ekran: 15 inç FHD (1080p) 144Hz IPS panel, %100 sRGB kapsamı, yanıt: 8 ms

15 inç QHD (1440p) 165Hz IPS panel, %100 DCI-P3 kapsamı, yanıt: 3 ms

Not: Değişken yenileme hızı yok.

-İşlemci, Depolama, Bellek: 10. nesil Intel Core i7-10750H (6 çekirdekli, 12 iş parçacıklı) işlemci, 5,0 GHz’e kadar Maks Boost, 12 MB L3

16 GB çift kanallı DDR4-2933 MHz (SO-DIMM yuvaları aracılığıyla 64 GB’a kadar yükseltilebilir)

-Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB DDR6 VRAM (FHD modeli) / 3070 8GB DDR6 VRAM (QHD modeli)

-Bağlantı: Intel Wireless-AX201Modem, Bluetooth 5.1, 1xUSB-C Thunderbolt 3, 3xUSB-A 3.1 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 çıkışı, Gigabit Ethernet.

-Pil: 65WHr Li-ion Polimer pil

-Diğer Özellikler: Razer Chroma Klavye ile desteklenen tek bölgeli RGB, 1MP 720P web kamerası, stereo hoparlör, 3,5 mm ses ve mikrofon girişi

Razer 15 – Gelişmiş Mod

-Boyut: 16.99mm x 235mm x 355mm

-Ekran: 15 inç FHD 360 Hz IPS ekran, 2 ms,%100’e kadar sRGB15 inç QHD 240 Hz ekran, yanıt: 2,5 ms,

%95’e kadar sRGB, NVIDIA G-SYNC ve Advanced Optimus uyumlu 15 inç OLED UHD (4K) ekran, 60 Hz, yanıt: 1 ms,

%100 DCI-P3,

Dokunmatik Ekran ve Corning Gorilla Glass 4 koruması

-İşlemci: 10. Nesil Intel Core i7-10875H (8 çekirdekli, 16 iş parçacıklı), 5,1 GHz’e kadar Max Boost, 16MP L3 Önbellek

-Hafıza: 16 GB çift kanallı DDR4-2933 MHz (Daha Ucuz Modeller) 32 GB çift kanallı DDR4-2933 MHz (Üst Düzey Modeller)

-Depolama: 1TB M.2 NVMe PCIe SSD; Yardımcı: Açık M.2 PCIe 3.0 x4 yuvası

-Grafikler: 8 GB GDDR6 VRAM’li NVIDIA GeForce RTX 3070 Dizüstü Bilgisayar GPU’su.(FHD, QHD modelleri)

8 GB GDDR6 VRAM ile NVIDIA GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU’su.(FHD, QHD modelleri)

NVIDIA GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU’su, 16 GB GDDR6 VRAM. (UHD modeli)Tüm Modellere Optimus Teknolojisi (Performans optimizasyonu, Pil Ömrü)

-Bağlantı : Intel Wi-Fi 6E AX210 modem, Bluetooth 5.2, 1xUSB-C Thunderbolt 3, 1xUHS-III SD kart okuyucu, 3xUSB-A 3.2 Gen 2, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xHDMI 2.1.

-Pil: 80WHr Li-ion Polimer

-Diğer Özellikler: Razer ChromaN-Key rollover arkadan aydınlatmalı klavye ile desteklenen tuş başına RGB, Windows Hello ile 1MP 720P web kamerası, stereo hoparlörler, 3,5 mm ses girişi.