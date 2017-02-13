Razer Blade Modelini 4K Ekran ve Kaby Lake CPU ile Güncelliyor

Razer, güç ve taşınabilirlik karışımına ihtiyaç duyanlar için yeni bir Blade modelini ortaya çıkardı. En son 14-inçlik model, firmanın 4K ekranlı ilk modeli. Aynı zamanda Intel’in en yeni Core i7-7700HQ CPU‘sundan güç almakta ve yeni model işlemci aynı güç tüketimine karşılık biraz daha fazla hız kazandırıyor. Yükseltilmiş parçalarla bile, yeni model, unibody alüminyum kasa sayesinde aynı kalınlığı ve ağırlığı korumakta.

Yeni Blade modeli, ayrıca 6GB DDR5 VRAM‘ye sahip NVIDIA GTX 1060 GPU‘ya ve minimum 16GB DDR4 RAM‘e, 1TB’ye kadar SSD depolama, Thunderbolt 3‘e ve renkli tastik Razer Chroma klavyeye sahip. NVIDIA’nın en yeni dizüstü bilgisayar GPU’ları artık masaüstü modelleri kadar güçlü ancak bazı eleştirmenler son 14 inçlik Blade modelini 3.200 x 1.800 çözünürlükte biraz zayıf bulduklarını ve bu nedenle 4K’da daha iyi olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtmekte. Pil ömrü, geçen yılki QHD Blade modelinde de orta seviyedeydi, bu nedenle büyük bir gelişme beklemeyin.

Beklediği gibi, 14-inç Blade modeli ucuz değil. Full HD modeli Razerzone.com’da ABD, Kanada, İngiltere, Almanya ve Fransa’da şu anda 1.899 $ (1.799 £)‘dan başlayan fiyat etiketine sahip.