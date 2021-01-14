Razer Blade Pro 17, CES 2021’de Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Razer, yeni NVIDIA GeForce RTx 30 destekli bilgisayarlarını piyasaya sürdü. Razer yeni Blade 15 serisinin yanısıra 17 inçlik bir model olan Razer Blade 17‘yi de piyasaya sürdü. İşte bu harika bilgisayar hakkında bilmeniz gereken her şey.

Razer, yeni Blade serisine yeni RTX 3060/3070/3080 GPU ve yüksek yenileme hızı yerleştiriyor. Bu hızlı ekranlar yüksek çözünürlükle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarlar, NVIDIA‘nın yeni Ampere Mimarisini de beraberinde getiriyor.

Görünüşe göre bu, verimliliği 2 kata kadar artırıyor, Advanced Optimus (Pil Ömrü), Dynamic Boost 2.0 (GPU’da artış) gibi Gen-3 Max-Q teknolojisi sunan cihazlar, ek olarak, iyileştirilmiş ışın izleme, Whisper Mode 2.0 (gelişmiş Akustik) gibi harika özelliklere sahip.

Ayrıca bu bilgisayarlar, USB-C, HDMI 2.1, UHS-III SD Kart Okuyucu gibi olağan özelliklerin yanı sıra, Razer Chroma RGB aydınlatmalı klavye, ve ön tasarımı göz kamaştıran bir hoparlörü de beraberinde getiriyor. Bilgisayarın 17,3 inçlik Pro modeli, üst düzey bir makine olmasına rağmen 2299 dolar fiyat etiketiyle başlıyor.

Razer Blade Pro 17

-Boyut: 19.9mm x 260mm x 395mm

-Ekran: 17,3 inç 360 Hz IPS FHD ekran, yanıt: 3 ms,%100 sRGB, 300nit17,3 inç 165Hz QHD IPS ekran, %100 sRGB, 300nit17,3 inç 120 Hz UHD (4K) IPS Dokunmatik ekran, %100 sRGB, 400nit

-İşlemci: 10. nesil Intel i7-10875H işlemci, 5.1 GHz’e kadar Turbo Boost, 16 MB

-Hafıza: 16 GB 2933 MHz Çift Kanallı DDR4 (64 GB’a Yükseltilebilir) – Alt uç modeller32 GB 2933 MHz Çift Kanallı DDR4 (64 GB modellere yükseltilebilir) – Üst düzey modeller

-Depolama: 512 GB PCIe NVMe SSD (2 TB’a yükseltilebilir)1 TB PCIe NVMe SSD (2 TB’a yükseltilebilir)Tüm modlarda ek M.2 yuvası – 2 TB’a kadar PCIe, SATA depolama

-Grafikler: NVIDIA GeForce RTX 3060 6/8GB DDR6 VRAM (FHD, QHD modelleri)

NVIDIA GeForce RTX 3070 6 / 8GB DDR6 VRAM (FHD, QHD modelleri)

NVIDIA GeForce RTX 3080 16 GB DDR6 VRAM (FHD, UHD modelleri)

-Bağlantı: Wi-Fi 6E Intel AX210 modem, Bluetooth 5.2, 3xUSB-A 3.2 Gen 2, 2x USB-C 3.2 Gen 2 w / Thunderbolt 3, 1xThunderbolt 3, 1xRj45 (ilk kez bir 2.5Gb bağlantı noktası), 1xHDMI 2.1, 1xUHS -III SD kart okuyucu.

-Pil: 70.5WHr Li-ion Polimer

-Diğer Özellikler: Razer Chroma aydınlatma tarafından desteklenen anahtar başına RGB, Windows Hello özellikli HD 720P web kamerası, stereo hoparlörler, 3,5 mm ses/mikrofon girişi.