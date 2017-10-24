Razer Blade Stealth En Son Intel İşlemcileri İle Güncelleniyor

Razer, Blade Stealth dizüstü bilgisayar modelini, Intel Core i7-8550U’yu kullanan ve 16GB DDR3 bellekle eşleştirilen Intel’in en yeni sekizinci nesil işlemcilerinden biriyle güncelleyeceğini açıkladı.

Razer’ın ürünlerine yabancıysanız, Blade Stealth en ince modelidir ve 3200 x 1800 çözünürlüğe sahip 13,3 inçlik Quad HD + IGZO dokunmatik ekrana sahiptir. Her ne kadar grafik konusunda Intel HD Graphics 620 kullanan en güçlü özellik olmasa da, daha fazla GPU gücü gerektiği zaman Razer’in harici grafik kutusu Core’dan güç alma yeteneği var. Depolama için, dizüstü bilgisayar 512GB’lık bir PCIe SSD’ye güveniyor.

Kasa, 1.35 kg ağırlığa sahip uçak sınıfı alüminyumdan yapılmış ve dizüstü bilgisayar ölçüleri yarım inçten biraz fazla. Blade Stealth ile, cihazı siyah veya gümüş rengi gri bir kaplamayla satın alma seçeneğiniz olacak. Siyah olanın görünüş açısından hafif bir avantajı var, çünkü tek tek özelleştirilebilir arkadan aydınlatmalı tuşlar sunuyor.

Razer Blade Stealth, Razer’in web mağazasından doğrudan 1,699 dolara satışa sunuldu.