Razer Book 13 ile Tanışın!

Oyun cihazları ve aksesuarları üretmesiyle tanınan Razer, yeni bir dizüstü bilgisayar olan Razer Book 13 modelini piyasaya sürdü. Razer Book 13 bu ayın sonlarında 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Tasarım açısından, yeni piyasaya sürülen dizüstü bilgisayar, Razer Blade Stealth 13 oyun dizüstü bilgisayarına benziyor. Kapakta şirketin logosu bulunuyor. Bilgisayar kompakt ve minimalist bir yapıya ve bir RGB klavyeye de sahip.

İlginç bir şekilde, iş ve üretkenlik kullanımını amaçlayan Razer Book 13, diğer birçok tüketici dizüstü bilgisayarının aksine 16:10 en boy oranına sahip bir ekran paneli sunuyor. Bu kullanıcısına, ekstra dikey alan ekleyerek çoklu görev yapmasını kolaylaştırıyor.

Dokunmatik ekran ve dokunmatik olmayan ekran olmak üzere iki versiyonda sunulan 13.4 inçlik bir IPS ekranı da beraberinde getiriyor. Dokunmatik olmayan sürüm Full HD Plus ekran çözünürlüğü sunarken, dokunmatik sürüm de UHD + çözünürlükle geliyor ve Gorilla Glass tarafından korunuyor.

Cihaz, Intel’in 11. nesil Core i5 veya Core i7 işlemcisinin yanı sıra Iris Xe grafikleriyle destekleniyor. 8GB veya 16GB RAM ve 2TB’ye yükseltilebilen 512GB depolama ile birlikte geliyor. Ağır kullanım sırasında sistemin soğuk kalmasını sağlamak için bir soğutma sistemi de bulunuyor.

Razer Book 13’ün şirketin ilk Intel Evo sertifikalı dizüstü bilgisayarı olması da bir hayli dikkat çekici. Bu Intel’in dizüstü bilgisayarın günlük performansı, pil ömrü ve killanım süresi için kefil olduğu anlamına geliyor.

Cihazın tek bir şarjla 14 saate kadar pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Şirket, dizüstü bilgisayarı 30 dakika şarj etmenin dört saatlik kullanım süresi sağladığını da ekliyor. Razer Book 13 tek bir renk seçeneğiyle geliyor. Mercury White olarak da adlandırılan renk, hoş bir tasarıma sahip.

Bilgisayarın Core i5 işlemcili ve 8GB RAM‘li temel model 1.199 dolara mal olurken, Core i7 işlemcili ve 16GB RAM‘li üst seviye model 1.999 dolara satılıyor. Bu etkileyici bilgisayar şimdi ön sipariş için hazır olsa da sevkiyatı bu ay sonu başlayacak.