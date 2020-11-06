Razer Book 13 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oyun bilgisayarları ve telefonları ile ön plana çıkan Razer, Razer Book 13 adı altında yeni bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Razer Book 13 bu ay sonunda 1.199 dolardan satın alınabilecek. Tasarım açısından, yeni piyasaya sürülen dizüstü bilgisayar, Razer Blade Stealth 13 oyun dizüstü bilgisayarına benziyor.

Doğrudan göze çarpan şirketin logosuyla, kompakt ve minimalist bir yapıya ve bir de RGB klavyeye sahiptir. Daha çok ofis konusunda ön plana çıkan Razer Book 13, diğer birçok bilgisayarının aksine 16:10 en boy oranı bulunan bir ekrana sahip. Bu, ekstra dikey alan ekleyerek çoklu görev yapmayı kolaylaştırıyor.

Dokunmatik ekran ve dokunmatik olmayan ekran olmak üzere iki versiyonda sunulan 13,4 inç IPS ekranı vardır. Dokunmatik olmayan sürüm FullHD+ ekran çözünürlüğü sunarken, dokunmatik sürüm de UHD+ çözünürlükle birlikte geliyor. Ekranlar Gorilla Glass katmanı ile korunuyor.

Cihaz, Intel’in 11. nesil Core i5 veya Core i7 işlemcisinin yanı sıra Iris Xe grafikleriyle destekleniyor. 8GB veya 16GB RAM ve 2TB‘ye yükseltilebilen 512GB depolama ile birlikte gelir. Ağır kullanım sırasında sistemin soğuk kalmasını sağlamak için bir buharlı soğutma sistemi de vardır.

Razer Book 13’ün şirketin ilk Intel Evo sertifikalı dizüstü bilgisayarı olması dikkat çekicidir. Bu da Intel’in dizüstü bilgisayarın günlük performansı, pil ömrü ve uyanma süresi için kefil olduğu anlamına geliyor.

Cihazın tek bir şarjla 14 saate kadar pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Şirket, dizüstü bilgisayarı 30 dakika şarj etmenin dört saatlik kullanım süresi sağladığını vaat etti.

Razer Book 13 tek renk seçeneğiyle geliyor – Mercury White. Core i5 işlemcili ve 8GB RAM’li temel model 1.199 dolarlık fiyat etiketi taşıyor. Buna karşılık Core i7 işlemcili ve 16GB RAM’li üst seviye model 1.999 dolara satılacak.