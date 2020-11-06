Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Razer Book 13 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Razer Book 13 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Razer, oyun bilgisayarları konseptini geride bırakıp, iş ve ofis alanında kullanılabilecek Razer Book 13 dizüstü bilgisayarını duyurdu...

Muhammed Arslan

-

0
Razer Book 13 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Oyun bilgisayarları ve telefonları ile ön plana çıkan Razer, Razer Book 13 adı altında yeni bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Razer Book 13 bu ay sonunda 1.199 dolardan satın alınabilecek. Tasarım açısından, yeni piyasaya sürülen dizüstü bilgisayar, Razer Blade Stealth 13 oyun dizüstü bilgisayarına benziyor.

Doğrudan göze çarpan şirketin logosuyla, kompakt ve minimalist bir yapıya ve bir de RGB klavyeye sahiptir. Daha çok ofis konusunda ön plana çıkan Razer Book 13, diğer birçok bilgisayarının aksine 16:10 en boy oranı bulunan bir ekrana sahip. Bu, ekstra dikey alan ekleyerek çoklu görev yapmayı kolaylaştırıyor.

Dokunmatik ekran ve dokunmatik olmayan ekran olmak üzere iki versiyonda sunulan 13,4 inç IPS ekranı vardır. Dokunmatik olmayan sürüm FullHD+ ekran çözünürlüğü sunarken, dokunmatik sürüm de UHD+ çözünürlükle birlikte geliyor. Ekranlar Gorilla Glass katmanı ile korunuyor.

Cihaz, Intel’in 11. nesil Core i5 veya Core i7 işlemcisinin yanı sıra Iris Xe grafikleriyle destekleniyor. 8GB veya 16GB RAM ve 2TB‘ye yükseltilebilen 512GB depolama ile birlikte gelir. Ağır kullanım sırasında sistemin soğuk kalmasını sağlamak için bir buharlı soğutma sistemi de vardır.

Razer Book 13 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Razer Book 13’ün şirketin ilk Intel Evo sertifikalı dizüstü bilgisayarı olması dikkat çekicidir. Bu da Intel’in dizüstü bilgisayarın günlük performansı, pil ömrü ve uyanma süresi için kefil olduğu anlamına geliyor.

Cihazın tek bir şarjla 14 saate kadar pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Şirket, dizüstü bilgisayarı 30 dakika şarj etmenin dört saatlik kullanım süresi sağladığını vaat etti.

Razer Book 13 tek renk seçeneğiyle geliyor – Mercury White. Core i5 işlemcili ve 8GB RAM’li temel model 1.199 dolarlık fiyat etiketi taşıyor. Buna karşılık Core i7 işlemcili ve 16GB RAM’li üst seviye model 1.999 dolara satılacak.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
Önceki İçerikXbox S Serisi Depolama Kapasitesi Can Sıkacak
Sonraki İçerikApple iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini Ön Siparişe Hazır!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Huawei Nova 8 SE Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, Nisan ayında nova 7 SE'yi tanıttı ve altı aydan uzun bir süre sonra şirket, nova 8 SE adlı halefini duyurdu.
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi Note 9 High Edition’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi destekli Redmi, Redmi Note akıllı telefon serisiyle çok fazla ilgi gördü. En son çıkan Redmi Note 9 serisi, beş telefondan oluşuyor....
Devamını Oku
IOS Haberleri

Apple iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini Ön Siparişe Hazır!

Birkaç hafta önce Apple, yeni iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı ve bu sefer seride dört farklı model bulunuyordu. iPhone 12, iPhone...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Razer Book 13 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oyun bilgisayarları ve telefonları ile ön plana çıkan Razer, Razer Book 13 adı altında yeni bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Razer...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xbox S Serisi Depolama Kapasitesi Can Sıkacak

Microsoft, yeni nesil Xbox S ve X serisi modellerini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak cihazların tasarımları, özellikleri ve hatta beklenen perakende fiyatları...
Devamını Oku