Razer Hammerhead True Wireless Fiyatı ve Özellikleri

Kablosuz kulaklık modellerinin popülerliği her geçen gün biraz daha artış gösteriyor. Yeni seri akıllı telefon modellerine uyum sağlayacak kulaklık modelleri piyasaya girmeye başladı. Bu alanda söz sahibi olmak isteyen markalardan birisi de Razer. Oyuncu ekipmanları ile kendisini kanıtlamış olan marka, çok kısa bir süre önce yeni kablosuz kulaklık modellerini tanıtmıştı. Razer Hammerhead True Wireless modeliyle yarıştaki yerini alması beklenen markanın bu modelde neler sunduğuna bakalım.

Razer Hammerhead True Wireless Tasarım

Tasarım kısmında son dönem trendlerini yansıttığı görülen kulaklık modelinin başta kulak başları dikkat çekiyor. Biraz daha sivri bir kulak başı kullanılan model, tam olarak kulakiçi kulaklık modellerini yansıtmakta. Açıkçası bu yönü ile kulaklığın biraz daha öne çıkan bir seri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kulaklık başlarından sap kısmına geçtiğimiz zaman ise uzun bir sap bölümünün sunulduğunu görmekteyiz. Dikkat çeken seri, sap bölümünde de yine başarılı bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Kulaklık başlarının hemen arkasında ise yeşil Razer logosunun yerini koruduğunu görmekteyiz. Siyah ve yeşil renklerin uyumunu ortaya koyan markanın, kulaklık serisinde de bu tasarımı değiştirmediğini görmek mümkün oldu.

Kulaklığın kutusuna baktığımız zaman yassı bir kutu tasarımının dikkat çektiğini ekleyelim. Yatay olarak uzun bir kutu tasarımına yer verilmiş durumda.

Razer Hammerhead True Wireless Teknik Özellikler

Kulaklığın teknik kısımda nasıl özelliklere yer verdiğini söyleyerek devam edelim. Baştan beri söylediğimiz gibi Razer, oyuncu ekipmanlarında başarılı olan bir marka. Haliyle bu yönde bir özelleştirme sunulduğunu görüyoruz. Bu yönde yapılan özelleştirme ses gecikme sürelerinde karşımıza çıkıyor.

Kulaklığın ses geciktirmeme konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bunun için düşük gecikmeli mod adı verilen bir mod sunuluyor. Kulaklığa 3 kez tıkladığınız zaman bu mod devreye giriyor ve ekstra güç kullanıcılara gecikme süresi en aza indiriliyor. Tabii ki bu moda geçtiğiniz zaman kulaklık biraz daha fazla enerji tüketiyor.

Razer Hammerhead True Wireless serisinin frekans aralığının ise 20 Hz ile 20 kHz arasında olduğu açıklandı. Bunun yanında Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen kulaklıkların, IPX4 sertifikasına sahip olduğunu da görmekteyiz. Böylece sıvı temasına karşı da koruma sunan kulaklığın, spor için de kullanılması mümkün olacak.

Dokunmatik panelleriyle beraber sesli asistanları da destekleyen Razer Hammerhead True Wireless, pil ömrü konusunda ise 3 saatlik bir kullanım sunuyor. Kutuyla beraber şarj süresi 15 saate kadar çıkabiliyor.

Tüm bu özelliklerle beraber global pazarda satışa sunulan modelin fiyatı ise 99 dolar olacak açıklandı. Açıkçası Razer Hammerhead True Wireless modelinin ülkemizde de satışa sunulacak amiral gemisi modellerinden biri olması bekleniyor. Serinin ülkemize ne zaman geleceği ise belli değil.