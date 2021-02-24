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Razer Kiyo Pro Webcam, Piyasaya Sürüldü!

60 fps 1080p destekli Razer Kiyo Pro web kamerası, piyasaya sürüldü. İşte cihazla ilgili bilinen tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Razer Kiyo Pro

Web kameraları, çoğunlukla akıllı telefonların ve tabletlerin yaygınlaşması nedeniyle, birkaç yıl önceki kadar popüler değil. Akıllı telefon kameralarındaki iyileştirmeler, telefon kullanarak görüntülü sohbet yapmayı daha kolay hale getiriyor.

Bununla birlikte, bu pandemik video konferans çağında, daha büyük bir ekranda veya hatta bir dizüstü bilgisayarda bir web kamerası kullanmak daha uygun oluyor. Razer, Kiyo Pro adında yeni bir üst düzey web kamerayı bugün satışa sundu.

Razer Kiyo Pro, geçen yıl piyasaya çıkan Kiyo’nun bir üst modeli olarak karşımıza çıkıyor. HDR modunun açık olup olmadığına bağlı olarak saniyede 60 kareye veya saniyede 30 kareye kadar 1080p çözünürlükte çekim yapabildiğini iddia ettiği 2.1 megapiksel sensör bulunduruyor.

Razer Kiyo Pro

Kamera, arka planın boyutuna bağlı olarak görüş alanını 103, 90 ve 80 derece arasında ayarlamalarını sağlayan Razer’ın Synapse yazılımıyla geliyor. Gizlilik kapağı olduğu için kamerayı bantla kapatmanıza gerek kalmıyor. Lens, bir Corning Gorilla Glass 3 tabakasıyla korunuyor.

Kamera, zayıf aydınlatma koşullarında bile çekim yaptığı söylenen daha geniş 1 / 2,8 inç diyafram açıklığına sahip bir Sony IMX327 sensör kullanıyor. Sonuç olarak, Kiyo’daki yerleşik halka ışığı Kiyo Pro’da yok.

Fiyatlandırmaya gelince, Razer Kiyo Pro, Kiyo’dan 100 dolar daha yüksek. Yani 200 dolar fiyatlandırılıyor. Bize göre, web kamerası 4K video kaydı ve Windows Hello desteği bulundurmadığı için fazla pahalı.

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KaynakGizmo China

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