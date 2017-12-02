SKT T1 ekibi, Legends of the Legends oyuncuları arasında inanılmaz derecede iyi bilinir. Dünya Şampiyonalarına dört kez finale kalan tek takım ve üçünü de kazandı. Razer, ekip renkleri ve logosu ile markalanan yeni bir fare ve ped çıkartarak ekibin popülaritesini arttırıyor.

Yeni Razer DeathAdder Elite SKT T1 Edition, 79,99 USD / 89,99 EUR karşılığında satılıyor ve sadece SKT T1 logosu, siyah ve kırmızı renk şeması ile normal DeathAdder sürümüyle aynı özelliklere sahip.

DeathAdder teknik özelliklerine aşina değilseniz, aşağıda görebilirsiniz:

Gerçek 16,000 DPI optik sensör

450 IPS / 50 g hızlanma

Razer Mekanik Fare anahtarları

Dokulu kauçuk yan kulpları ile ergonomik sağ ele tasarlanmış tasarım

Oyun dereceli dokunmatik kaydırma tekerleği

Bağımsız olarak programlanabilen 7 Hyperesponse düğmesi

16,8 milyon özelleştirilebilir renk seçeneği bulunan Razer Chroma aydınlatma

Razer Synapse etkin

1000 Hz Ultrapolling

Hızlı hassasiyet ayarı

Altın kaplamalı USB konnektör

2,1 m / 7 ft örgülü fiber USB kablosu

Yaklaşık boyut: 127 mm / 5 inç (Uzunluk) x 70 mm / 2,76 inç (Genişlik) x 44 mm / 1,73 inç. (Yükseklik)

Yaklaşık ağırlık: 105 gr / 0.23 lbs.

Tabii ki, iyi bir fare pedli olmayan bir fare ne işe yarar ki! Razer da Goliathus pedlerinden birini SKT T1 logosuyla markalamış durumda. Bu size 19.99 $ / € 24.99 gibi bir ücrete mal olabilir.

İşbirliği, esas olarak, bu yılki Dünya Şampiyonasında son zamanlarda tamamlanan son çalışmaları da dahil olmak üzere hemen hemen tüm maçları için Razer DeathAdder ve Goliathus pedini kullanması nedeniyle kuruldu.

SKT T1’in Bae “Bang” Jun-sik basın açıklamalarında “Geçtiğimiz beş yıl zarfında Razer DeathAdder benim zaferlerim boyunca kullandığım fare seçimi” dedi. “Farenin en büyük avantajı, uzun süreli oyun saatlerine dayanıklı olması. Bir çok zorluktan geçti ve beni asla hayal kırıklığına uğratmadı. ”

SKT T1’in Lee “Faker” Sang-hyeok da; “Profesyonel bir oyuncudan önce bile Razer DeathAdder’ı kullandım. Elime çok iyi uyuyor. ”

SKT T1’in lisans anlaşmasından ne kadar kazandığı konusunda bir haber yok.