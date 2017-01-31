Razer Nextbit Firmasını Satın Aldı

Nextbit‘in akıllı telefon sahnesine girmesi, zaman geçtikçe daha iyi olabilecek bir telefon geliştireceğine dair söz vermesinin üzerinden çok geçmedi. Firmanın geliştrdiği Robin modeli çoğu kişinin aksine bir stil sunan, cazip fiyatı ile ilginç bir cihazdı. Fakat en önemlisi, cihazınızdaki alanı otomatik olarak optimize eden benzersiz bir bulut platformuna sahipti. Robin’in oyuncu aksesuar üreticisi Razer tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Anlaşma geçtiğimiz hafta gerçekleşmiş.

Nextbit‘in web sitesinde yayınlanan açıklamada;

“Nextbit, benzersiz mobil tasarım ve deneyimler üzerine odaklanmış bağımsız bir Razer bölümü olarak çalışacak ve basitçe söylemek gerekirse, yaptığımız şeyi sadece daha büyük ve daha iyi yapacağız”

denildi.

Firma, müşteri destek stratejisini sağlamlaştırmak için aşağıdaki açıklama yapıldı.

“Robin’i ve tüm aksesuarlarını resmi kanallarımız aracılığıyla satmayı bırakmamıza rağmen hepinizi desteklemeye kararlıyız. 6 ay boyunca garantileri yerine getirmeye devam edeceğiz ve söz verdiğimiz gibi Şubat 2018’e kadar yazılım güncellemeleri ve güvenlik yamaları sağlamaya devam edeceğiz.”

Mesaj gelecekteki ürünler hakkında Nextbit‘den gelecek herhangi bir ayrıntı içermiyor. Robin oldukça uzun süredir kendi resmi kanalında stokta yok olarak gözükse de Amazon gibi web sitelerinden cihazı almak mümkün.