Akıllı telefon sektöründe bir yerden giriş yapmayan teknoloji markası kalmadı desek yalan söylemiş olmayız. Telefon teknolojileriyle öne çıkmış olan markaların dışında, artık farklı alanlarda hizmet veren teknoloji firmalarının da popülerlik nedeniyle akıllı telefon dünyasına kaymaya başladığını görmekteyiz. Bu markalardan birisi de oyuncu ürünlerinin devlerinden biri olan Razer. Geçtiğimiz aylarda bu alana giriş yapan ve Razer Phone adı ile yeni akıllı telefonlarını duyuran marka, son olarak CES 2018 fuarında bu alanla bağlantılı olarak yeni bir konsept ürün tanıtmıştı. Akıllı telefonların TouchPad bölümüne takılarak bilgisayarı kontrol etmesini sağlayacak bir konsept ürün tanıtan marka, şimdi ise Razer Phone 2 akıllı telefonları üzerinde çalışmalara başladı.

Razer Phone 2 Ne Zaman Çıkış Yapacak?

Razer Phone 2 akıllı telefonlarının tam anlamıyla bir iddiadan ibaret olarak konuşulmaya başlandığını söylemek gerekiyor. Tam olarak bir iddia şeklinde devam ediyorken yeni modellerin bir anda gündeme gelmesinin nedeni ise firma yetkililerine sorulan sorularda Razer Phone 2 akıllı telefonlarının işaret edildiğinin görülmesi.

Oyuncu serisi akıllı telefon olarak tanıtılan Razer Phone modelinde olduğu gibi yine oyunculara özel olarak hazırlanmış olacak bir akıllı telefon sunacağı belirtilen markanın, Razer Phone 2 akıllı telefonlarında da üst düzey sistem özelliklerine sahip olacağı düşünülüyor.

Değişiklik ne olur kısmında ilk akla gelen ise işlemciler. Zaten mevcut akıllı telefon modelinde Snapdragon 835 modeli amiral gemisi işlemciler kullanılmış ve üst düzey bir telefon teknolojisine yer verilmişti. Razer Phone 2 akıllı telefonlarının da Snapdragon 845 modeli işlemcileri kullanabileceği belirtiliyor. Bunun dışında telefonun hiçbir özelliği hakkında resmiyet kazanmış ya da güçlü bir iddia olarak değerlendirebileceğimiz açıklama yok.

Muhtemelen yeni IFA etkinliğinde görebileceğimiz yeni akıllı telefonların beraberinde Proje Linda’yı da hayata geçirebileceği ve bu şekilde akıllı telefonlarla kontrol edilebilen bilgisayarlar kullanabileceğimiz belirtiliyor. Konsept projesinin de yeni akıllı telefonlarla beraber hayata geçirilme ihtimali var. Daha net ve daha somut bilgiler alacak olursak, haberimizi bu bilgilere göre güncelleyeceğiz. Şu an için telefonların söylentilerinin ortaya çıkmaya başladığını görmekteyiz.