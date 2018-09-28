Razer Phone 2 Özellikleri Giderek Netlik Kazanıyor

Son zamanlarda ilgiyle beklenen en popüler telefonlardan birisi olan oyun odaklı Razer Phone 2 modeli hakkında yeni bilgiler var. Tasarımın büyük ölçüde değişmeden kalacağını doğrulayan yeni bir fotoğraf bugün yayınlandı. Birkaç hafta öncesinde orijinal Razer Phone benzeri bir fotoğrafının yayınlanmasıyla ilk defa ön çekim görüntülerine sahip olmuştuk.

Elbette, ilk görüntülerin yayınlandığı esnada bu durumun resmi olup olmadığından emin olamamıştık. Ancak bu yeni görüntü onun doğruluğunu resmen kesinleştiriyor. Fark ettiğimiz ilk şey şu anki yeni olan çift kameranın yerleşimidir. LED flaş ortada ve tüm kurulum aynı hizada bulunuyor.

Enough politics for today. pic.twitter.com/5nUc3xdden — Evan Blass (@evleaks) September 28, 2018

Razer logosunun parlayan bir şekilde ya da sadece bir renkten oluştuğunu söyleyemeyiz. Geçen yılki telefonda arkada sade bir logo vardı ve bu sefer RGB Razer özelliğini alacağını umuyoruz.

En azından tasarım açısından yeni modelde önemli yükseltmeler var gibi görünüyor. Ancak 10 Ekim lansmanında bizleri daha başka hangi sürprizlerin beklediğini öğreneceğiz.