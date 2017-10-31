Razer’in akıllı telefon pazarına girdiğini zaten biliyoruz ve ilk cihaz yarın geliyor. Cihaz kriter listesinde görüldü ve iddia edilen bir telefon resmi birkaç hafta önce sızdırıldı.

Şimdi, cihazın İngiltere’de bulunan bir web sitesinde listelendiğini gördük. Liste sadece telefonun önünü değil, aynı zamanda düşük çözünürlüklü olsa da, bazı temel özelliklerini de ortaya koyuyor.

Listeye göre, telefon 5.72 inç ekrana sahip ve 8GB RAM ile geliyor. Çift arka kamera kurulumuna (12MP + 13MP) sahiptir ve büyük bir 4000mAh pil içerir. Listenin açıkladığı diğer ayrıntılar arasında Dolby ATMOS ses ve Geniş Renkli Kumanda (WCG) ekran yer alıyor.

Bazı karşılaştırma siteleri ise, Snapdragon 835 anakart, 64GB depolama alanı ve 8MP selfie kamera gibi bazı diğer önemli detayları ortaya koydu. Ancak şu anda telefonun hangi fiyat seviyesinde satışa çıkacağı belli değil.