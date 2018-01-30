Razer Phone'a Büyük Güncelleme: HDR10 ve Dolby Artık Aktif!

Netflix içeriğini izlemeyi seven Razer Phone sahipleri için harika bir haber var. Yeni bir sistem güncellemesi Netflix‘in yayınları için telefonun HDR10 özelliklerinden tam olarak yararlanacak olan paketi de içeriyor. Desteklenen Netflix içeriğinin daha canlı ve geniş renk yelpazesiyle keyfini çıkarabilirsiniz.

Güncelleme ayrıca desteklenen içerik için telefonun çift hoparlöründe Dolby Digital 5.1 desteğini de etkinleştiriyor. Bu güncelleme ise Razer Telefonu HDR10 ve Dolby Digital 5.1 surround sesleri destekleyen ilk mobil cihaz unvanını kazanmasını sağlıyor.

Bu güncelleme Ocak 2017 için en son Android güvenlik paketini de içerisinde bulunduruyor. Buna ek olarak yeni güncelleme Razer‘ın Razer Phone‘daki genel kamera deneyimini iyileştirme sözünün bir parçası olarak fotoğraf makinesi yazılımında iyileştirmeler sağlıyor. Akıllı telefonlarını kişiselleştirmek ve daha farklı temalar isteyenler için yeni bir tema mağazası da telefona eklendi.

Yüksek teknik özellikler ile Android telefon piyasasına giriş yapan Razer bu güncelleme ile yeni telefonu Razer Phone‘u bir hayli ileriye götürdü. Piyasada şu anda hem HDR10 hem de Dolby Digital 5.1 desteğini aynı anda bünyesinde barındıran başka bir telefon olmadığını belirtmemiz gerek.