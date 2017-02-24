Razer Power Bank Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Taşınabilir şarj cihazı ürünleri içerisinde de sürekli olarak yeni modeller piyasaya sürülüyor. Artık sadece akıllı telefonlar için kullanılmayan bunun yerine birçok farklı cihaz içinde destek veren Powerbank serileri piyasadaki yerleri almaya başladı. Son dönemde dev markalarında bir bir yeni ürün çıkardığı kategorilerden biri olan taşınabilir şarj cihazı kategorisine yeni bir ürün daha ekleniyor. Razer Power Bank olarak duyurulan yeni seri Razer markası ile beraber gelmekte.

Razer Power Bank Ne Gibi Özelliklere Sahip?

Oyuncu serisi bilgisayarları ve oyuncu aksesuarları ile adından sıkça söz ettirmeyi başarmış olan Razer markasının yine özel seri ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkan taşınabilir şarj cihazının özellikleri neler? Daha detaylı olarak ele alalım.

Tasarım Detayları Nasıl?

Razer Power Bank serisi genel tasarım olarak tamamen siyah renk seçeneği ile beraber geliyor. Tamamı siyah olan modelin tam orta kısmında yine diğer Razer ürünlerinde olduğu gibi markanın lodosu yer alıyor.

Dikdörtgen bir tasarıma sahip olan cihazın kasa malzemesi ise alüminyum. 125.8 mm boya ve 78.2 mm ene sahip olan Razer Power Bank serisinin kalınlığı ise 23.4 mm değerinde. Yani çok kalın bir üründen bahsetmiyoruz. Buna karşın alüminyum kasa olması ile beraber ürünün ağırlığı ise 335 gram. Tasarım detaylarından sonra biraz merak edilen teknik detaylar konusunda bilgi verelim.

Aynı Anda 3 Ürünü Şarj Edebiliyor

Razer Power Bank serisinin en farklı noktası şarj desteği. Aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebilen taşınabilir şarj cihazında 2 adet USB Type A girişi ve birde hızlı şarj desteği bulunan USB Type C girişi bulunmakta. Tabi aynı anda 3 cihazın şarj edilmesi şarj performansını biraz düşürebiliyor. Şarj hızı düştüğü gibi şarj kapasitesi de düşebiliyor.

Bunun dışında teknik özellikler konusunda en çok merak edilen bir diğer detay yani kapasite bilgisi verelim. Razer Power Bank serisi 12,800 mAh kapasitesi ile beraber geliyor. Aslında bu değer 20.000 mAh kapasiteli bataryaların yaygınlaştığı şu dönemlerde biraz düşük kalabilir fakat şarj performansı bu açığı kapatıyor.

Üzerinde Quick Charge 3.0 teknolojisi bulunan bir USB Type C girişine de yer veren cihazın bu sayede laptop serilerini bile şarj edebildiğini de ekleyelim. Özellikle markanın iddialarına göre Razer Blade serisi bilgisayarlar için 15 saate kadar daha yüksek kullanım süresi sunulabiliyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Razer Power Bank serisinin tüm bu özellikleri ile beraber tanıtımında fiyatı da ortaya çıktı. Sadece akıllı telefonlar ya da benzer tablet ürünleri için değil laptop serilerinin şarj edilmesi için bile kullanılabilecek olan ürünün fiyatı ise 150 dolar olarak açıklanmış durumda. Ülkemizde bu rakamların ne gibi bir fiyata karşılık geleceği ise şu an kesin değil. 150 dolar değerinde karşımıza çıkan serinin ön siparişlerine de başlandığı belirtiliyor.