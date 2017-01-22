Razer Raiju Gamepad Özellikleri Ve Çıkış Fiyatı

Oyun bilgisayarları için geliştirdiği aksesuarlarla adından sıkça söz ettiren markalardan biri olan Razer, son dönemde daha çok oyuncu serisi bilgisayarlar üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı. Son olarak CES 2017 fuarında 3 ekranlı bir oyun bilgisayarı tanıtarak bu alanda bir ilk imza atan markanın hala ise en öne çıkan ürünleri gamepad serileri. Bu noktada markanın son serilerinden birisi ise Razer Raiju oyun kolu oldu. PS4 için özel olarak geliştirilen Razer Raiju özellikleriyle de üst düzey bir oyun kolu olmayı başarıyor.

Razer Raiju Ayrıcalıkları Ve Tüm Özellikleri

Genel olarak PS4 serilerine XBOX One özelliği getirdiği düşünülen Razer Raiju oyun kolları içerisinde yer alan teknoloji ile XBOX kontrol cihazlarını bile geride bırakmayı da başarmış durumda. Peki serinin özellikleri neler?

Tasarımsal Ayrıntılarla Yeni Nesil Kontrol Cihazları

Razer Raiju serisi tasarım konusunda oldukça hoş bir görünüme sahip. Genel olarak siyah ve mavi renk teması üzerine kurulu olan bir tasarıma sahip olan seride alt kısımda özel kauçuk bir malzeme ile mavi renk bütünlüğü sağlanırken üst kısımda da siyah renk uyumu sağlanmış durumda. Üzerinde yer alan analog tuşlarının baş kısımları da mavi olan serinin mavi siyah uyumunu oldukça iyi bir şekilde sunduğunu söylemek gerekiyor.

Bununla beraber serinin genel olarak ise diğer kontrol cihazlarından biraz daha büyük ve XBOX kontrol cihazına benzer bir şekilde ergonomik bir tasarıma sahip olduğunu da söylemek gerekiyor. El yüzeyini terletmeyen kauçuk malzemenin yanı sıra eli tam saran tasarımı ile Razer Raiju tasarım konusunda bekleneni veriyor diyebiliriz. Tasarım detayları bir yana dursun PS4 cihazlarına XBOX One özelliği getiren konsolların teknik özelliklerine geçelim.

Özelleştirilebilir Tuş Yapısı

Razer Raiju serisi üzerinde yer alan birçok tuş bulunmakta. İlk olarak standart 4’lü programlana bilir tuşların dikkat çektiği modelde bunun dışında yine analoglar ve D-pad yüzeyi de yer almakta. Bunlar zaten standart olan özellikler olarak görülürse bunun dışında seride ekstra opsiyonel tuşlar olduğunu da belirtelim.

4 adet tamponu bulunan Razer Raiju serisinin bu tamponları üzerine ise özel tuşlar kullanıcı isteklerine göre eklenebiliyor. Bunun dışında yine arka kısımda yer alan iki adet sökülebilir buton olduğunu da belirtelim. Bu butonların sökülebilir olması cihazın bir nevi programlanabilir olmasını da sağlıyor.

Bunun dışında tuşların hassaslıklarını değiştirebileceğini gibi konumlarını da değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca Razer Raiju serisinde yer alan özel mekanik durdurma teknolojisi sayesinde tuşların algılama durumlarını değiştirebiliyor, tuşa basış modunu da sınırlandırabiliyorsunuz. Sizin anlayacağınız Razer Raiju serisi oyun kolu olarak standart değil özelleştirilebilir bir cihaz olarak dikkat çekiyor.

Ses Kontrol ve Kulaklık Sistemleri

Razer Raiju serisinde ekstra olarak kullanılan da birçok teknoloji bulunuyor. Özellikle kontrol cihazlarının ön kısmında yer alan programlama tuşları sayesinde oyun sırasında isterseniz müziğin sesini kısabiliyor isterseniz açabiliyorsunuz. Ayrıca ses açma ve kapama özelliğini de doğrudan kontrol cihazı üzerinden kullanabileceksiniz.

Ses Çıkış Özelliği İle Beraber Geliyor

Razer Raiju üzerinde bir de stereo ses çıkışı ve mikrofon girişi yer alıyor. 3.5 mm standart jaklar ile sağlanan bu teknolojide yine gamepad serisini rakiplerinden ayırmayı başarıyor. Tabi ses modu için ekstra olarak bir cihaz kullanmanın çok daha avantajlı olduğunu da belirtelim.

Sökülebilir Kablo ve Oyun Uygulaması

Razer Raiju cihazında yer alan diğer bir teknoloji ise sökülebilir kablo teknolojisi. Cihazın taşıması durumunda ya da kablolu bağlantı yapmak istediğini durumlarda standart olarak kablo jakını gamepad serisine ekleyip çıkarmanız mümkün.

Bunun için ekstra bir aparata da ihtiyaç duyulmuyor. Doğrudan kutu içeriğinde gelen kablo ile beraber cihaza kablo takıp çıkarabilirsiniz. Bunun dışında cihazın kablosuz olarak ağırlığının ise 283 gram olduğunu da belirtelim. Kablolu versiyonda ise cihazların çok daha ağır hale geldiğini de söylemek gerek.

Bunun dışında biraz da Razer Raiju serisinin uygulama kısmından bahsedelim. Uygulama desteği konusunda serinin özelleştirilebilir birçok ayarı olduğunu da söylemek gerekiyor. Tüm bu ayarları uygulama üzerinden yapabiliyor ve kendinize göre ayarladığınız tuş kontrollerinin ayarlarını kayıt altına alabiliyorsunuz. Her oyun için bu şekilde farklı bir ayarlamada yapmanıza gerek kalmamış oluyor. Tabi hemen her oyunda aynı ayarı kullanmanın da uyum sorunu oluşturabileceğini de hatırlatalım.

Fiyatı Ve Çıkış Tarihi

Aslında Razer Raiju serisi Avrupa pazarında satışa sunulmuş durumda. Satış fiyatı konusunda açıklanan rakamın ise 190 Euro olduğunu da belirtelim. Şu an için sadece Avrupa pazarında satışa çıkmış olan serinin kısa süre sonra tüm bölgelerde de satışa çıkması bekleniyor. Tabi satış fiyatının değişiklikler göstereceği de düşünülüyor.