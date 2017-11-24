Razer Telefon ayın başında duyuruldu ve oyunculara 120Hz ekran ve çift stereo hoparlörlerle mümkün olan en iyi deneyimi vermeyi amaçlıyordu. Bazı yönleriyle kesinlikle etkileyici olsa da, kamera konusunda biraz geri kalmaktaydı fakat önümüzdeki günlerde bu değişecek gibi duruyor.

Razer CEO’su Min-Liang Tan, kamera ilgili bazı bilgiler ve yazılım güncellemeleri aracılığıyla cihaza gelecek olan iyileştirmelerden bazılarını açıkladı. Görünüşe göre, firma “enstantane hızı, düşük ışık ve diğer pek çok optimizasyon” için güncellemeler yayınlamaya çalışıyor. Bu düzeltmelerin önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

Razer, geçen hafta kamera uygulaması için istikrar ve arayüzü geliştiren yeni bir güncelleme yayınlamıştı. Gelecekteki planlar ilerledikçe, bir sonraki büyük güncelleme, kullanıcıların telefoto lens kullanırken ihtiyaç duyduğu en uygun yakınlaştırmayı elde etmelerine yardımcı olacak bir “instazoom” düğmesi sunacak. Dört kez yavaş çekimli video yakalama olasılığı da var. Gelişmeler, portre modu, saniyede 60 kare video kaydı ve hız iyileştirmelerinin Oreo güncellemesinin yanı sıra 2018 yılının ilk çeyreğine ulaşması için vaat edilen özellikler gibi durmuyor.