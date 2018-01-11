Razer Telefonunuzu Laptopa Çevirin: Razer Project Linda Nedir?

Razer CES’de yeni bir projeyi sergiledi: Razer Project Linda. Yeni geliştirilen teknoloji ile telefonu dizüstü bilgisayara takabiliyorsunuz. Ancak kablo ile değil! Telefonu dizüstü bilgisayarın touchpad kısmında bir dokunmatik yüzey olarak kullanabiliyorsunuz. Böylece klavyenin altına düzgün bir şekilde yerleştiren bir hal alıyor. Tabii Crysis’i çalıştırmasa da büyük ve güzel bir 13.3 QHD ekranda herhangi bir Android oyun oynayabilirsiniz.

Razer Project Linda Nedir?

Razer bilgisayarının touchpad kısmına Razer Phone eklenebilecek bir oyuk bulunur. Bu sisteme ise Razer Project Linda adı verilmiştir. En kısa ve sadece şekilde böyle anlatabiliriz.

Razer‘ın CES standında bugün açılan panoda denemesini yaptık. Tanıtımda olduğu gibi çalıştığını söyleyebiliriz. Mat klavye yüzeyi zaten çok iyi bir his bırakıyor. USB Type-C bağlantı noktasına sorunsuz girmesi gayet iyi görünüyor. Klavye arama, gezinme, sesli komutlar ve benzeri çeşitli Android işlevlerini başlatmak için düzgün kısayollara sahip.

En iyi bölüme geldik. Linda oyuğu dokunmatik yüzey yuvasına yerleştirildiğinde telefonu şarj edebilecek dahili bir pile de sahip! Çeşitli geliştirme aşamalarına baktığımızda ekranda birkaç farklı Project Linda prototipi vardı. Ancak Razer‘in bu tanıtımı ile gayet güzel bir seçim yaptıklarını anlıyoruz.