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Razer, Yeni Anzu Akıllı Gözlüklerini Piyasaya Sürdü!

Razer, yepyeni suya dayanıklı akıllı gözlüklerini piyasaya sürdü. Akıllı gözlükler 199 dolar fiyat etiketiyle geliyor.

Ayşen Sıla

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Razer

Razer, inovasyon açısından çığır açmaya devam ediyor. Şirket, Razer Anzu akıllı gözlükleri adlı akıllı gözlüklerini duyurdu. Gözlükler, Bose ve Amazon’dakiler gibi ses sistemiyle çalışıyor ve sahiden harika görünüyor.

Razer Anzu akıllı gözlükleri, mavi karşıtı ışık veya yüzde 99 UV korumalı güneş gözlüğü gibi performans göstermesine rağmen, adından da anlaşılacağı gibi sıradan gözlüklerden daha fazlasına sahip. Şeffaf gözlükler mavi ışığa karşı yüzde 35’e kadar koruma sunarken, güneş gözlüğü Ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlıyor.

Razer Anzu, birbirinden bağımsız ve birbirine bağlanması gerekmeyen iki ses hoparlörüyle birlikte geliyor. Tasarım, gelişmiş konfor ve esneklik sağlıyor. İlginç bir şekilde, her iki hoparlörü de aynı anda şarj etmeniz gerekecek. Razer, hoparlörüne her birine pogo pimleri de dahil etti.

Razer ayrıca çerçeveyi reçeteli lensleri için kullanmak isteyen Anzu alıcılarına yüzde 15 indirim veriyor. Şirket bunun için Lensabl ile ortaklık yapıyor. Hoparlörlerin her biri 16 mm sürücü ile donatılmış. Her iki kısımda parçaları değiştirmenize, aramaları cevaplamanıza veya bir sesli asistanı etkinleştirmenize olanak tanıyan dokunmaya duyarlı hareketler bulunuyor.

Razer

Anzu gözlükler IPX4 su geçirmezlik derecesine sahip, bu da su sıçramalarına karşı koyabilecekleri ancak şiddetli yağışlarla başa çıkamadıkları anlamına geliyor. Razer, Bluetooth gecikmesini 60 ms’ye düşürdüğünü söylüyor.

Anzu gözlükleri 60 ms’lik bir Bluetooth gecikmesi ile geliyor ve katlandığında otomatik olarak kapanıyor. Bu bir güç tasarrufu özelliği ve tekrar açıldığında son cihazla eşleşiyor. Pil, beş saate kadar sürekli çalmayı destekliyor. Ayrıca, şarj kablosunu veya ekstra lensleri saklamak için manyetik bir mandal ve kapak ile donatılmış bir deri çanta ile birlikte geliyor. Gözlüklerin fiyatı 199 dolar olarak belirtildi.

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Cepkolik
KaynakRazer

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