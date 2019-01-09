Son haftalarda popülerliği artan Realm Royale oyunu hakkında rehberler sunmaya devam ediyoruz. Realm Royal Taktikler serimizde sıra Solo mücadelelerde galibiyete ulaşma konusuna geldi.

Bu yazımız oyunu tek başına oynayanları konu alıyor. Kısaca tek başına mücadele eden arkadaşlarımızın nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlatacağız. Çoğunuz bu oyunu tek başınıza oynuyorsunuzdur. Oyunu yalnız oynamanın artı ve eksi yönleri bulunuyor. Realm Royale Solo kazanma yolları rehberimizde tüm bunlara değineceğiz.

Realm Royale Solo

Mücadelelere tek başınıza girdiğiniz zaman ganimetleri,taktikleri ve sorumlulukları paylaşacak biri yanınızda olmayacak. Yani tam 99 kişiye karşı tek başınıza mücadele edeceksiniz. Mantıklı, güzel bir taktik ve strateji uygulamak zorundasınız. Yapacağınız her hamle mantık ve akıl süzgecinden geçirilmiş olmalı ki son ana kadar hayatta kalın. Oyunda uzun süre hayatta kalmanız için yapmanız gerekenleri de yazımızda anlatacağız.

İlk olarak oyunun başında hangi alana ineceğinize karar vermelisiniz. Eğer gerçekten kazanmayı düşünüyorsanız, çemberin dışında bir yere inmelisiniz. Çemberin dışındaki alanlarda kalabalık olmaz. Böylece güzel eşyalar toplayabilir, üstünüzü en iyi eşyalarla donatabilirsiniz. Çemberin içerisine inerseniz aksiyon dolu dakikalar geçirebilirsiniz. Bunun yanında risk de gelecek!

Maç sırasında kullanmadığınız eşyaları parçalarına ayırmayı unutmayın. Ne kadar bol Shard o kadar çok gelişme anlamına geliyor. Gerekmeyen eşyaları kırarak topladığınız Shard’lar yani demir parçaları ile efsanevi silah oluşturabilirsiniz. Bunu hızlıca yapabilirseniz öne geçersiniz. Oyunun en erken sürecinde iyi bir silah taşımak büyük fark yaratır.

Eğer bir yere ulaşmak isterseniz binekleri kullanabilirsiniz. Z tuşunu kullanarak atınızı yanınıza çağırabilirsiniz. Uzun mesafeleri geçmek için binek kullanmayı unutmayın. Buna ek olarak binek çağırmanın da bir dolum süresi bulunmaktadır.

Bunlara ek olarak oyunu hangi tarzda oynadığınızı da bilmeniz gerekir. Yani size uygun olan tarz hangisi. Bunu oyunda deneyip bulun. Böylelikle hangi sınıfın size daha çok gideceğini fark edersiniz. Agresif oynuyorsanız Warrior seçebilirseniz. Uzak mesafeli çatışmaları seviyorsanız Hunter size uygun olacaktır. Her sınıfın kendisine göre artı ve eksi yönleri bulunuyor elbette. Bunun için oynadığınız sınıfa odaklı kalın.

Yapımda her zaman güçlü ekipman seviyesi ve ekipmanları tercih edin. Güçlü özellikteki silahlar ve zırhlar her zaman size avantaj sağlayacaktır. Zırhların nadirliği arttıkça özellikleri de yükseliyor.

Oyunda kaçmak zorundaysanız yüksek yerlerden atlamaktan korkmayın. Çünkğ bu oyunda düşmek size bir hasar vermiyor. Bu yüzden rahat hareket edin ve gerekli durumlarda yüksek yerlerden korkmadan atlayın.

Bir düşmanla mücadele ediyorsunuz diyelim, o düşmanı yendiniz. Düşmanınız hemen ölmüyor ve ilk olarak tavuk formuna geçiyor. Eğer düşman tavuk formundayken 30 saniye içerisinde onu öldüremezseniz tekrar canlanacaktır. Bir düşmanı tavuğa çevirdiğinizde, onu öldürmeye çalışırken dikkatli olun. Bu anı bekleyen düşmanlarınız da olabilir. Her ikinizi de ortadan kaldırabilir. Tavuğa saldırmadan önce bir etrafınıza göz atın.

Oyundaki mouse hassasiyetini kendinize en uygun olacak şekilde ayarlayın. Bununla ilgili yazıları da sizlerle paylaşacağız. Bu oyunda ani dönüşler yapmanız gerekeceği için düşük hassasiyeti tercih etmenizi önermiyoruz.

Bir yeri yağmalamak için giriş yaptığınızda kapıyı kapatın, yani sizin orada olduğunuzu belli etmemeye çalışın ki düşman içeri güvenle girerken onu gafil avlayabilin. Konunun başında da belirttiğimiz gibi yapacağınız her şeyin bir mantığı olsun.