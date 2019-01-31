Realme 2 Pro - Android Pie Güncellemesi Alıyor!

Kısa bir süre önce Oppo‘dan ayrılarak, bağımsız bir şirket haline gelen Realme, piyasaya sürdüğü akıllı telefonları ile gerçekten kısa sürede yüksek bir üne kavuştu. Telefonlarında şimdilik Android Oreo güncellemelerinin bulunmasına rağmen, 2019’un ikinci yarısından önce akıllı telefonlarını Android Pie’ye güncelleyeceklerinin sözünü verdi.

Görünüşe göre şirket, bir yandan yeni akıllı telefon üzerinde tekrar çalışıyor. Bunlar muhtemelen Realme’nin en pahalı cihazlarından birisi olacak. Aynı zamanda verdiği sözün bir göstergesi olarak da Realme 2 Pro modeline Android Pie sürümünü kısa süre içerisinde gönderecek.

GeekBench sitesinde bu gün Snapdragon 660, 4GB RAM ve Android 9.0 Pie desteği bulunan bir telefon paylaşıldı. Bunun Realme 2 Pro olduğu tahmin ediliyor. Çünkü yazılım derleme numaraları RMX ile başlıyor. Ayrıca, Qualcomm Snapdragon 660 yonga setine sahip tek Realme akıllı telefonu.

Şayet her şey planlandığı gibi giderse ve test aşaması beklenmedik bir hatayla sonuçlanmadıysa, güncelleme gelecek ay içinde uygun cihazlara ulaşabilir.

Ayrıca bkz: LG V50 ThinQ Tanıtım Tarihi Netlik Kazanıyor!

Şimdilik, güncellemeyi bekleyen diğer Realme akıllı telefonları hakkında hiçbir kelime bilgi paylaşılmadı. Ancak, herhangi bir kanıtın bulunmaması, Realme’nin onlar için güncellemede dahili olarak çalışmadığı anlamına gelmiyor.