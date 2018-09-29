Realme 2 Pro İnceleme

Uygun fiyatlı olup perfomansı ile ön plana çıkan Realme 1 ve hem uygun fiyatlı olup havalı bir çentikli erkana sahip Realme 2. Bugün Realme 2 Pro, diğer iki telefonun bütün özelliklerini kendisine alıyor ve göz alıcı güzellik ile bir gövdede bunları birleştiriyor. Büyüleyici bir görünüme sahip olmak Realme modelleri için alışık bir durum aslında. Oppo destekli telefon unutulmuş elmas benzeri modeli yeniden canlandırdı. Realme 1 ve 2 ile yeniden moda olmayı başardı. Telefonun renkleri üzerine çıkarılan işçilik gerçekten harika olmuş.

Realme 2 Pro‘nun muhtemelen en güzel özellikleri su damlası çentiği ve 6,3″ lik bir ekrana sahip olmasıdır. Ayrıca Realme 2 Pro, Realme 2‘deki çentiği düzeltmekle kalmaz, aynı zamanda performansın büyük zamanını da yükseltir. Birçok kullanıcı Realme 2 için Snapdragon 450 çip setinin kullanılacağını düşünüyordu ve bu durum onları gerçekten çok üzdü. Ancak şimdi Pro modeli, Snapdragon 660 yonga setinin en son düzenlemesini kullanarak bunu telafi ediyor. Orta derecede ve özellikle de bütçe aralığında mükemmel bir performans gösterdiği kanıtlanmıştır.

Realme 2 Pro aynı zamanda kamerasını da geliştiriyor. Ana kamera için parlak f/1.7 objektifli 16MP Sony IMX398 sensör ve selfie kamera ise 16MP olarak karşımıza çıkıyor. Snapdragon 660‘ın gücü 1080p videolarda video dengelemeye izin verirken 4K video kaydı yapmanıza da olanak sağlıyor. İşte serisinin en gözde telefonun geniş çaplı incelemesi.

Tasarım ve Yapısı

Dış kaplaması farklı bir renge sahip Realme 2 Pro iç kısmında ise birçok yeni donanım bulundurmaktadır.

Şirket, altı aydan daha kısa bir sürede üç telefon yayınladı. Bu durum tasarım üzerinde farklı soruların söz konusu olmadığını açıklıyor. Yine de Realme, bu modelin arka tarafındaki hoş bir renk ve elmas desenleri ile benzersiz hale getirmenin bir yolunu bulmuştur. Ve şimdi Realme 2 Pro modelinin arka tarafında bir kanvas kullanmaya devam ediyor.

Elmas motifli Realme 1 ve 2 modelleri hiç şüphesiz göz alıcı bir görünüme sahipti. Ancak Oppo destekli şirket galiba işleri farklı yapmak istedi. Serideki üçüncü telefona 3D benzeri modeller yerine tekdüze bir rengi eklemek etkileyici bir seçim olmuş. Elmas motiflerinden uzaklaşıp, Buz Gölü tonuna kendini bırakın!

Realme; Buz Gölü renginin son derece soğuk olan Arktik Okyanusu‘ndan ilham aldığını ve neredeyse büyüleyici görünüme sahip olduğunu söylüyor. Bir kez daha Realme, renklerin doğru tonlarını karıştırarak çok çekici bir telefon yaptı. Ama bu durum telefonun arkası için geçerli.

Peki ya ön taraf? Realme 2 Pro 6.3 ” ekran boyutu ve kameranın yer aldığı küçük bir su damlası çentiği ile bir çok kullanıcı kazanacağa benziyor. Realme 2’de gördüğümüz kalın bir şerit şeklinde olan çentiğe göre daha hoş bir hava katmış. Şimdiye kadar tasarlanan en güzel çentiklerden biri.

Su damlası çentiği, 16MP selfie kamerasına ve iyi gizlenmiş bir yakınlık sensörüne sahiptir. Telefonun ahizesi, ekran camını çerçeveden ayıran yerde ince bir şekilde yer almaktadır. Ses çıkış noktası neredeyse fark edilemeyecek kadar küçüktür.

Tüm ekran Gorilla Glass 3 ile kaplıdır. Aynı zamanda fabrika çıkışlı bir ekran koruyucusu da var. 6,3 inçlik ekran ile neredeyse sadece ekrandan oluşan bu telefon, alt tarafta yer alan kontrol butonları için küçük bir yer ayırmıştır.

Çerçeve polikarbonattan yapılmıştır ve bu güzel kutup renginde de piyasaya sürüldü. Parlak ve hassas bir görünüme sahiptir. Bu durum hem parmak izleri hem de lekelere karşı kaygan ve hassas olmasını sağlar.

Arka kaplaması cam gibi görünüyor, ama aslında plastikten yapılmıştır. Realme, hem çerçeve hem de arka panelin çok sağlam ve ısıya dayanıklı olacağını vaat ediyor. Tam olarak bu durum doğru diyemeyiz. Ama paylaşabileceğimiz şey bu cam benzeri panelin göründüğü kadar kaygan olmamasıdır. Aksine, parlak çerçeveyi çok iyi dengeler ve çok güvenli bir tutuş sunar.

Realme 2 Pro‘nun hemen microUSB portunun yanında alt kısmında tek bir hoparlör var. Ayrıca bir 3.5mm ses bağlantı noktası vardır ve telefon sözde tri-kart yuvası sunar. Bu yuvaya iki nano-SIM ve bir microSD kart kolaylıkla sığar.

Teknik Özellikleri

Ekran

Ekran çözünürlüğü 19,5: 9 yönü olan 1,080×2,340‘tır. Bu kadar uzun bir orana sahip başka ekranlar gördük, ancak tipik olarak Realme 2‘ler gibi daha büyük çentiklere sahiptiler.

Panelin maksimum parlaklığı 530 nit‘e kadar artmaktadır. Derin siyahlarla birleştiğinde, Realme 2 Pro ekranı 1750:1 gibi mükemmel bir kontrast sağladı. Yani tam karanlık bir ortamlarda da rahatça kullanabilirsiniz.

Display test 100% brightness Black, cd/m2 White, cd/m2 Contrast ratio Oppo Realme 2 Pro 0.306 537 1755 Oppo F9 0.29 526 1814 Oppo Realme 1 0.35 423 1209 Oppo Realme 2 0.286 411 1437 Xiaomi Mi A2 0.277 420 1516 Xiaomi Mi A2 Lite 0.385 488 1268 Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera 0.28 530 1893 Xiaomi Redmi 5 Plus 0.548 555 1013 Xiaomi Redmi 5 0.378 503 1331 Honor Play 0.414 470 1135 Oppo F7 0.228 446 1956 vivo V11 0 418 ∞

Realme 2 Pro, güneş ışığı okunabilirlik testimizde çok iyi bir performans sergiledi ve bir LCD panel için iyi bir puana sahip oldu. Gerçekten günümüz koşullarındaki bir açık havada mükemmel kullanılabilirliğe sahiptir.

Güneş ışığı kontrast oranı

Renk sonuçları ekranın çoğunlukla renk ayrımının doğru olarak sonuçlandığı bir ortalamadır. Ortalama 5.8‘lik bir DeltaE ölçüsüne ulaşıldı. Beyazın ve grilerin gösterimi, olması gerekenden daha soluktur (11 no’lu DeltaE civarında). “Ayarlar“dan “Ekran renk sıcaklığı“nı “Sıcak ” olarak seçerseniz, mavi renk tonu bastırılır ve ortalama DeltaE 4’e düşer. Böylelikle mükemmel bir sonuç elde edilir.

Batarya Ömrü

Realme 2 Pro, 3.500 mAh batarya ile çalışmaktadır. Realme 2‘nin 4230 mAh bataryasına göre yaklaşık % 20 daha düşük kapasitedir. Bu batarya 30 dakika içinde tükenmiş bir pilin yaklaşık % 30’unu geri yükleyen düzenli 5V/2A şarjını destekler. Tam olarak hızlı değil, ancak bu fiyat aralığında beklediğiniz kadar hızlıdır.

Realme 2 Pro‘nun küçülmüş bir batarya ile çalışan daha güçlü bir çipi var. Batarya testleri başlatıldı ve sürpriz bir biçimde normal modelden daha düşük batarya kullanımı olduğu görüldü. Realme 2 Pro batarya testini 97 saatlik Dayanıklılık derecesiyle bitirdi. Test edilen tüm senaryolarda harika bir iş çıkardı; video oynatma, arama, web taraması ve çok iyi bir bekleme performansı vardı.

Hoparlör

Realme 2 Pro, tıpkı Realme 1 ve 2‘de olduğu gibi tek bir alt hoparlöre sahiptir. Stereo söz konusu olmayabilir. Hoparlör gerçekten orta tonlara odaklanmak üzere ayarlanmış, fakat çaldığınız müzik türü ne olursa olsun, gerçekten kulağa hoş geliyor ve oldukça yüksek sesle geliyor.

Speakerphone test Voice, dB Pink noise/ Music, dB Ringing phone, dB Overall score Huawei Honor 5X 71.1 65.6 70.7 Average Xiaomi Redmi 5 66.1 68.4 82.1 Good Honor Play 68.3 73.8 75.8 Good Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera 68.4 71.6 84.8 Very Good Oppo Realme 2 66.4 71.6 87.2 Very Good vivo V11 70.7 73.8 80.7 Very Good Oppo Realme 1 64.8 70.5 89.9 Very Good Oppo Realme 2 Pro 69.1 74.8 81.4 Very Good Oppo F7 68.0 73.8 84.8 Very Good Oppo F9 71.7 74.4 81.6 Very Good Xiaomi Mi A2 Lite 70.6 74.0 86.1 Excellent Xiaomi Redmi 5 Plus 71.1 72.7 87.7 Excellent Xiaomi Mi A2 89.5 72.2 89.8 Excellent

Ses Kalitesi

Realme 2 Pro aktif bir harici bir hoparlöre bağlandığında mükemmel bir ses çıkışı oluyor. Aynı zamanda yüksek ses seviyeleri sunarken seslerde bozulmalar olmuyor.

Kulaklığa takmak ise ses seviyesinde ortalamanın hemen altına düştü.düşülmesine sebep oldu.

Yazılım ve Performans

Color OS 5.2 ve Android Oreo 8.1

Realme 2 Pro, Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.2 yazılımı üzerinde çalışır. Çinli üretici, Hindistan hedefli Realme alt markasını farklılaştırmak için kullanıcı arayüzünü özelleştirmek için hiçbir çaba göstermedi. Bunun yerine, Oppo hayranları tanıdık bir manzara bulacaklardır.

ColorOS özelleştirmeleri, her zamanki gibi Google’ın standart geliştirilmiş mobil deneyiminden uzaklaşarak derin bir çalışma sergiler. Realme 2 Pro‘nun tüm Google hizmetleri önceden yüklenmiş olduğundan, Android deneyimlerinizi doğrudan yaşayabilirsiniz.

Güvenlik

Parmak izi sensörü her zaman hızlı ve doğru çalışmaktadır. Ayrıca parmak izi güvenliğine ek olarak yüz kilidini de ayarlayabilirsiniz. Realme 2 Pro telefonunu elinize alır almaz sizleri tanırsa ekran ansızın açılır.

Yüz tanıma gerçekten hızlıdır. Hatta iPhone X‘den daha hızlı bir şekilde çalışmaktadır. 120 tanımlama noktası bulunuyor ve bir resim tarafından aldatılmayacağı iddia ediliyor. Elbette, bu uygulama Apple‘ın Face ID‘si kadar güvenli değildir ama tam bir kullanıcı dostudur.

Performans

Realme 2 Pro, Qualcomm tarafından geliştirilen AI çipli Snapdragon 660 yonga setini kullanıyor. 4×2.0GHz+4×1.8GHz ayarlarının bulunduğu 8 çekirdekli Kryo 260 CPU işlemcisini barındırır. Adreno 512 GPU full HD yani 1080p ekranlar için iyi bir performans sergileyecekken, Realme 2 Pro da 8GB RAM desteğine sahip. Çipsetlerinizi biliyorsanız yüksek performanslı çekirdeklerin normal 2,2 GHz yerine 1.95 GHz’de kullandığını göreceksiniz. Bu hala resmi CPU düzenlemeler içindedir, ancak aşağıdaki sonuçları analiz ederken bunu akılda tutmaya çalışın.

Kamera

16MP+2MP çift kamera

Realme 2 Pro, arka yüzeyde 16MP + 2MP iki adet kamera bulundurmaktadır. Realme 2’de olduğu gibi 16MP kamera tek başına da kullanılabilir, 2MP modülü ise derinlik tespiti için kullanılır.

Birincil sensör biraz daha geliştirildi; 16MP Sony IMX398 bir tane 1.12µm piksel ve çok parlak bir f/1.7 objektifin arkasında bulunuyor; Realme 2’deki f/2.2 lensi üzerinde büyük geliştirmeler yapılarak daha iyi düşük ışıklı çekimler bekliyoruz. Faz algılama otomatik odaklama ve bir LED flaş kamera özelliklerini tamamlanıyor.

Fotoğraf Kalitesi

Gün ışığında, Realme 2 Pro‘nun yakaladığı görüntüler genellikle yüksek çözünürlüklüdür. Detay, kontrast ve doğru renkler ile oldukça başarılı bir iş çıkarılmıştır. Dinamik aralık ortalama hakkında bazı değişiklik yapılmış noktalarda vardır. Ama HDR‘nin düzeltemeyeceği hiçbir şey yok. Gürültü kontrolü biraz iyileştirildi. Yeşillik sunumu da Realme 2’den bu yana daha iyi bir hale geldi. Bazı ilerlemelerden hala faydalanabilir.

Realme 2 Pro Satın Alınılır mı?

Realme 2 Pro her şekilde daha iyidir ve hala cazip bir fiyata sunulmaktadır. Havalı görüntüsünü ön plana çıkmaktadır. Ekranı, performansı, ana ve selfie kameraları giderek daha da geliştiriliyor.

Diğer Realme telefonlarına göre daha fazla depolama alanına sahiptir. Uygun fiyatı ile daha cazip hale gelen bu telefon şimdiden bir çokları için satın alınabilecek telefonlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor.