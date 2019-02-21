Realme 3 Hakkında Yeni Bilgiler Yayınlandı!

Kısa bir süre önce bağımsız bir şirket olan Realme, yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu, muhtemelen önümüzdeki haftalarda tanıtılacak olan Realme 3. Telefonun resmi tanıtımı öncesinde şirket, daha fazla ilgiyi üzerine çekmek için çeşitli özellikleri yayınlamaya başladı.

Realme Hindistan CEO’su Madhav Sheth tarafından paylaşılan son tweet’te, Realme 3’ün MediaTek Helio P70 yonga seti tarafından destekleneceğini doğrulandı.

Ayrıca Helio P70 ve Snapdragon 660 yonga setinin karşılaştırıldığı bir görüntüyü de yayınladı. Helio P70 yonga seti %40 daha düşük güç tüketimi, %30 daha hızlı indirme hızı ve %3 daha iyi çok çekirdekli işlemci performansı sunduğunu iddia etti.

Kısa bir süre önce akıllı telefonun elmaslı bir tasarımı paylaşmıştı. Bu, yaklaşmakta olan akıllı telefonun, Realme 1 modelinde sunulan elmaslı tasarımla geleceğini ortaya çıkarmıştı. Aynı görüntü aynı zamanda sol üst köşeye dikey olarak yerleştirilmiş çift kamera kurulumuna ve bir LED flaşa sahip olduğunu gösterdi.

Realme 3, MediaTek Helio P70 yonge seti ile çalışan şirketin ilk akıllı telefonu olmayacak. Selfi odaklı telefonlar için tamamen yeni olan U serisindeki ilk akıllı telefonu olan Realme U1 de aynı yonga setiyle çalışıyor.

Realme 3’ün tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Ancak gelecek ayın sonunda piyasaya kesin olarak sürüleceği ifade edilmekte. Çünkü Madhav Sheth, Realme 3’ün 2019 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini onaylamıştı.