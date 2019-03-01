Realme, 4 Mart’ta düzenleyeceği etkinlikte Realme 3 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Ancak şirket tarafından yayınlanan yeni bir kısa video, Realme 3 Pro modelininde birlikte tanıtılacağını ortaya çıkardı

“Be PROactive” başlıklı aşağıda gösterilen poster yalnızca birkaç saniye sürüyor. “Pro” isminin vurgulanması, şirketin Pro sürümünün de tanıtılma ihtimalinin olduğunu gösteriyor.

Dün, Xiaomi Hindistan’da Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Muhtemelen Realme de, Realme 3 ve Realme 3 Pro akıllı telefonlarını başlatarak Redmi Note telefonlarına rakip olabilir.

Realme 3, son haftalarda ortaya çıkan görüntüler neticesinde çekici bir tasarıma sahip olduğu gün yüzüne çıktı. Telefonun ön panelini gösteren sızıntı bir görüntü, bir su damlası çentikli ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ekran boyutu tam olarak bilinmiyor.

Önceki model 6.2 inçlik bir ekrana sahip olduğundan, Realme 3 modelinin de benzer boyutta bir ekran ile geleceği tahmin ediliyor. Kutudan ColorOS 6.0 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak.

Akıllı telefon Helio P70 yonga seti tarafından desteklenecek. AnTuTu’da, akıllı telefon 137.976 puan aldı. Realme 3’ün birkaç kamera örneği de gün yüzüne çıkmıştır. Realme 3’ün kameralarının da tam özellikleri bilinmiyor.

Ortaya çıkan söylentilere göre Realme 3 modeli, 4GB RAM, 16 megapiksel + 5 megapiksel çift kamera kurulumu ve 4.000 mAh batarya ile geleceğini ortaya koydu.