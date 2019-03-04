Realme 3 Pro Çıkış Tarihi Belli Oldu

Realme 3 uygun bir fiyatı ve Helio P70 yonga seti ile tanıtıldı. Duyurunun sonunda tüm Realme hayranları için bir sürpriz de yaşandı. Realme 3 Pro adlı başka bir telefon Nisan ayında geliyor. Daha güçlü olacak ve Redmi Note 7 Pro‘ya güçlü bir rakip olacak.

Realme India CEO’su Madhav Sheth‘e göre, Realme 3 Pro hem kamera canavarı hem de hız yarışçısı olacak. Herhangi bir özelliği açıklamadı, ancak “en iyisinin geleceği” sözünü verdi. Bu, bu yılın başındaki söylentileri onaylayan 48 MP kameralı bir Realme akıllı telefonu görebileceğimiz anlamına geliyor.

Mevcut Realme 3‘ün bir Mediatek yonga setine sahip olduğundan, Pro sürümünün Snapdragon 670/675 ve 6 GB RAM ile gelmesini bekliyoruz. Şirket, ekrandaki selfie kamera çözümüne bile gidebilir, ancak bu Realme 3 Pro’yu çok pahalı hale getirebilir; bu da, şirkete telefonlarını etkileyici bir fiyat etiketi ile sunma politikasına aykırı olacaktır.

En azından bir USB-C portu ve biraz hızlı şarj olmasını umabiliriz. Her ikisi de resmi Realme akıllı telefonlarının hiçbirinde yok.