Realme 3 Pro, Redmi Note 7 Pro’yu Geride Bırakacak!

Realme, yaklaşan akıllı telefonu Realme 3 Pro ile artık kısa bildirilerde bulunmaya başladı. Cihaz, Realme 3‘ün tanıtıldığı sırada duyurulduğundan beri, şirket telefonun Pro versiyonunun Redmi Note 7 Pro modelinin en büyük rakibi olacağını iddia ediyor.

Geçmiş söylentiler ve sızıntılar, Realme 3 Pro’nun, Redmi Note 7 Pro’yu destekleyen Snapdragon 675’e kıyasla çok daha güçlü olan Qualcomm Snapdragon 710 işlemci ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca rekabeti kızıştıracak bir yorum da Realme CEO’sundan geldi.

Realme CEO’su Realme 3 Pro’nun tamamen hız odaklı olduğunu ve Redmi Note 7 Pro’dan çok daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Dün, Realme CEO’su Madhav Seth, hem Realme 3 Pro hem de Redmi Note 7 Pro’yu bir yana tutarak Twitter’da bir fotoğraf yayınladı.

How about playing #Fortnite on #realme3Pro? I believe #realme3Pro will be the 1st in its segment that can directly support it. Tried to play this game on some latest "Pro" devices but none of them could manage. When it comes to speed, chipset matters.

