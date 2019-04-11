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Realme 3 Pro, Redmi Note 7 Pro’yu Geride Bırakacak!

Xiaomi Redmi Note 7 Pro'nun en büyük rakibi olan Realme 3 Pro hakkında söylentiler gelmeye devam ediyor...

By Muhammed Arslan

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Realme 3 Hakkında Yeni Bilgiler Yayınlandı!

Realme, yaklaşan akıllı telefonu Realme 3 Pro ile artık kısa bildirilerde bulunmaya başladı. Cihaz, Realme 3‘ün tanıtıldığı sırada duyurulduğundan beri, şirket telefonun Pro versiyonunun Redmi Note 7 Pro modelinin en büyük rakibi olacağını iddia ediyor.

Geçmiş söylentiler ve sızıntılar, Realme 3 Pro’nun, Redmi Note 7 Pro’yu destekleyen Snapdragon 675’e kıyasla çok daha güçlü olan Qualcomm Snapdragon 710 işlemci ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca rekabeti kızıştıracak bir yorum da Realme CEO’sundan geldi.

Realme CEO’su Realme 3 Pro’nun tamamen hız odaklı olduğunu ve Redmi Note 7 Pro’dan çok daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Dün, Realme CEO’su Madhav Seth, hem Realme 3 Pro hem de Redmi Note 7 Pro’yu bir yana tutarak Twitter’da bir fotoğraf yayınladı.

Fotoğrafta Seth, yaklaşan Realme 3 Pro ile Redmi Note 7 Pro’yu karşılaştırırken görülüyor ve Realme telefonunun Fornite gibi oyunları Xiaomi telefona kıyasla daha iyi idare edebildiğini söylüyor.

Geçmiş sızıntılar, Realme 3 Pro ile ilgili bazı önemli özellikleri ortaya koymuştur. Realme 3 Pro’nun Snapdragon 710 işlemci ile geleceği söyleniyor. Diğer bazı söylentiler, yaklaşmakta olan Realme telefonunun Oppo’nun VOOC flaş şarj teknolojisi ile geleceğini ve su damlası çentiği yerine delikli ekranı tasarımına sahip olacağını öne sürüyor.

KaynakTwitter
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