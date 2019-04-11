Realme 3 Pro Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Aylar öncesinde Oppo‘dan ayrılan Realme, geçen ay Realme 3‘ü tanıttı ve duyurunun ardından şirket, bu akıllı telefonun Pro modelini Nisan ayında piyasaya süreceğini doğruladı. Telefonun Redmi Note 7 Pro‘ya rakip olması bekleniyor.

Son birkaç gündür Realme 3 Pro hakkında şirket birkaç ipucu vermeye başladı. Şimdi ise şirketin bir CEO’su tarafından akıllı telefonun 22 Nisan’da tanıtılacağı iddia ediliyor. Ayrıca CEO, bir davetiye posteri de yayınladı.

Poster, Realme 3 Pro hakkında bir şey içermiyor. Sadece “Speed Awakens” etiketine sahip. Dün yayınlanan tweet, akıllı telefonun son derece hızlı olacağına işaret ediyor. Akıllı telefon, Hindistan’daki Delhi Üniversitesi Stadyumu’ndaki bir etkinlikte tanıtılacak.

Hedef kitlenin ise genç kullanıcılar, özellikle de üniversite öğrencileri olacağına dikkat çekiliyor. Geçen yıl Eylül ayında piyasaya sürülen Realme 2 Pro da, genç hedef kitlesi göz önünde bulundurularak tanıtılmıştı.

Realme 3 Pro, Realme 3’ten çok daha güçlü olacak ve doğrudan Redmi Note 7 Pro ile rekabet edecek. Şu anda bu akıllı telefon hakkında ayrıntılar oldukça az. Ancak önümüzdeki günlerde bunun hakkında daha fazla şey öğreneceğimizi umuyoruz.

Realme 3 Pro ile birlikte, şirket Redmi Note 7 Pro’nun beğenisini almak istiyor. Bu yüzden Realme 3 Pro’nun arka panelde üçlü kamera yerleştirmesi bekleniyor. Realme telefonunun Redmi Note 7 Pro’ya benzer bir 48MP ana arka kamerayı destekleyebilme olasılığı yüksektir.