Realme 3 Pro Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlarını öne çıkarmaya başlayan Realme, bir yandan yeni akıllı telefon modellerini duyurmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde marka tarafından duyusu yapılan akıllı telefon modellerinden birisi de Realme 3 Pro olmuştu.

Özellikleri ve işlemci seçeneğiyle dikkat çeken yeni akıllı telefon modellerinin fiyat kısmında ise uygun bir seri olması bekleniyordu. Yalnız ilk tanıtım sırasında söz konusu akıllı telefonların ülkemiz fiyatları için herhangi bir yorum yapmak mümkün olmadı. Şimdi ise merakla beklenen ülkemiz fiyatlarının açıklandığını gördük.

Realme 3 Pro Fiyatları Nasıl?

Telefonların fiyatlarına geçmeden önce, özellikleri bir hatırlamaya çalışalım. Özellikler kısmında yeni modelin 6.3 inçlik bir panel ile geldiğini görüyoruz. Ekran kısmında 6.3 inçlik bir panel kullanan akıllı telefonların FHD+ çözünürlük değeri bulunuyor.

Çentik alanı oldukça küçük olacak olan akıllı telefonların ekran kısmında iyi bir sınıfa dahil olduğunu söylemek yanlış olmaz. İşlemci kısmında geçtiğimiz zaman ise yeni akıllı telefonların Snapdragon 710 serisinde güç aldığını görüyoruz.

Amiral gemisi işlemcilerine yakın bir performans ortaya koyan yeni işlemci modelleriyle beraber gelen RAM miktarının ise değişiklikler gösterdiği görülüyor. RAM kısmında 4 ve 6 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Realme 3 Pro, buna göre depolama alanı kısmında da değişiklikler sunuyor.

Yapay zeka ile güçlendirildiği açıklanan Realme 3 Pro akıllı telefonlarının kamera kısmında da fark sunulması sağlanmış. Buna göre yeni akıllı telefonların 16 MP çözünürlüğünde ana arka kamerası bulunuyor. Ana arka kameranın dışında 5 MP değerinde de ikinci kamera karşımıza çıkıyor. Açıkçası ikinci arka kamera, isteneni verebilecek kadar başarılı değil.

Ön kameraya geçiş yaptığımız zaman ise 25 MP değerinde bir kamera kullanıldığını görüyoruz. Telefonların fiyatları kısmında ise değişen rakamlar var. 4 GB RAM kullanan Realme 3 Pro modeli için Türkiye fiyatı 1.799 TL olarak açıklandı. Aynı şekilde bu rakam 6 GB RAM bellek kullanan model için ise 2.199 TL olarak açıklandı. Her iki akıllı telefon serisi için şu an için 100 TL gibi bir indirim söz konusu.