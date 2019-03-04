Realme 3 Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı

Realme uzun serilerden sonra sonunda Realme 3‘ü hafifçe yenilenmiş bir tasarım, yeni donanım ve harika yazılım özellikleri ile tanıttı.

Akıllı telefonun Hint versiyonu, sırasıyla Helio P60 ve Snapdragon 450‘ye sahip olan Realme 1 ve Realme 2 üzerinde bir yükseltme olan Helio P70 ile birlikte geliyor. Bu, performans açısından farkın günlük kullanımda göze çarpan her şey olmayacağı anlamına gelir, ancak Realme başka değişiklikler de vaat ediyor.

Ön tarafta, küçük bir su damlası çentiğine sahip 6,2 inç HD + çözünürlük (720 x 1520 piksel) ekranımız var. Bir Gorilla Glass 3 ile korunmaktadır. Kullanılabilir bellek seçenekleri 3 GB/32 GB ve 4 GB/64 GB’tır ve depolama 256 GB’a kadar microSD kart ile genişletilebilir.

Akıllı telefonun arkasında iki kamera bulunuyor – f/1.8 diyaframlı 13MP ana kamera ve derinlik algılama için 2MP çözünürlükte ikinci bir kamerası var. Bunun üzerine Realme, Nightscape ve Chroma Boost gibi ek yazılım özelliklerini de içeriyor.

Realme 3 Özellikleri

Ekran Koruma: Corning Gorilla Glass 3

Ekran Boyutu: 6.22 inç

Ekran/Gövde Oranı: %81.8

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1520 Piksel

İşlemci: Mediatek Helio P70

Çekirdek Sayısı: 8

RAM/Dahili Hafıza: 64 GB, 4 GB RAM ya da 32 GB, 3 GB RAM

MicroSD Kart Desteği: Var (256 GB’a kadar)

Arka Kamera: 13 + 2 MP Çözünürlük

Ön Kamera: 13 MP Çözünürlük

Video Kayıt: 1080p@30fps (full HD)

USB: microUSB 2.0

Parmak İzi Okuyucu: Var (arka tarafta)

Yüz tanıma (FaceID): Var

Hızlı Şarj: Var (10 Watt)

Kablosuz Şarj: Yok

Renk Seçenekleri: Siyah, Dinamik Siyah, Mavi

Birincinin adından da anlaşılacağı gibi, Chroma Boost, dinamik aralığı, renkleri geliştirmek ve gürültüyü azaltmak için görüntü istiflemesi kullanırken gece çekimlerine yardımcı oluyor.

Ön taraftaki kamera ise yüz tanıma sistemini destekleyen 13MP sensöre sahiptir. (Arka taraftaki parmak izi tarayıcısına ulaşmak zor olabilir. Fakat yüz tanıma sistemi parmak izini kullanmanıza gerek kalmadan kilidi açabilir)

Realme 3‘teki batarya, etkileyici 4.230 mAh kapasiteye sahip ve 5V/2A (10W) şarj cihazı ile hızlı şarj oluyor. Akıllı telefon kutudan Android 9.0 Pie dayalı ColorOS 6 çalışır vaziyette çıkacak.

Hint versiyonunun yanı sıra, şirket aynı zamanda küresel bir ürününü de piyasaya sunacak. Diğer ülkelerde sunacağı modelde MediaTek Helio P70 yerine Helio P60 kullanacak. Ancak diğer özelliklerin geri kalanını koruyacak.

Realme 3, Dynamic Black, Radiant Blue ve siyah renklerinde satışa sunulacak. 3 GB RAM 32 GB dahili depolama olan modelin fiyatı 125 $ iken 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olan modelin fiyatı ise 155 $ seviyesinde olacak. İlk satışın 12 Mart öğlen saatlerinde yapılması planlanıyor.

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