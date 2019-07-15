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Realme 3i Tanıtıltı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, üst düzey bir tasarıma ve dikkat çekici özelliklere sahip bütçe dostu Realme 3i akıllı telefonunu duyurdu...

By Muhammed Arslan

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Realme 3i Tanıtıltı - Fiyatı ve Özellikleri

Realme, geçtiğimiz günlerde oldukça söylentiye konu olan Realme 3i bütçe dostu olan akıllı telefonunu tanıttı. Geçen hafta ortaya Realme 3i’nin 4.230mAh batarya ve Helio P60 işlemcisi ile birlikte 6.22 inçlik büyük bir ekranla geleceği ortaya çıkmıştı. Fiyatı baz alındığında özellikler oldukça çekici.

Cihaz, farklı açılardan farklı renkler sunan elmas kesme dokusu ile birlikte geliyor. Akıllı telefonun arka tarafı, parmak izi bırakmayan ve aynı zamanda lekeleri önleyen lazerle aşındırma dokularının yanı sıra 20-24μm kalınlığında mat UV tabakasıyla kaplandı.

Akıllı telefonun önünde, 19.29 en boy oranı ile %88.30‘luk bir ekran oranına sahip olan 6.22-inç HD + (1520 x 720) çözünürlükte çentikli ekran bulunuyor. Cihaz ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Realme 3i Tanıtıltı - Fiyatı ve Özellikleri

Realme 3i Donanım Özellikleri

Donanım olarak Realme 3i, kendi kendini düzenleyen sıcaklık kontrolü, enerji duyarlı programlama ve kullanıcının zaman geçirdiği uygulamaları izleme yönetimi sağlayan CorePilot 4.0 sistemine sahip. Akıllı görev planlama sistemi ise Mediatek Helio P60 12nm FinFET yonga seti ile eşleştirilmiştir.

İşlemci 2.GHz’de çalışıyor ve 32GB ve 64GB dahili depolama ile 3GB / 4GB RAM seçenekleriyle birleştiriliyor. Kullanıcı, depolamayı microSD kart yuvası ile 256 GB’a kadar genişletmek için bir microSD kart da kullanabilir.Realme 3i Tanıtıltı - Fiyatı ve Özellikleri

Kameralar bölümünde ise Realme 3i, 13MP ana sensör ve PDAF Hızlı Odaklamalı ikincil 2MP sensörün bulunduğu çift kamera kurulumuna sahip. Ön panelde de AI Face Unlock özelliğini taşıyan 13MP kamera bulunuyor. Ayrıca HDR, AI Güzelleştirme ve daha pek çok özellik bulunuyor.

 

Kameralar, en iyi pozlamayı seçmek için 16 bağımsız sahne ve 100 sahne kombinasyonu tanıma yeteneğine sahiptir. Ayrıca, pozlamayı iyileştiren ve gece boyunca daha fazla ayrıntı vermek için fotoğrafın loş kısımlarını aydınlatan ve Chroma Boost desteğine sahip Super Night View moduyla birlikte gelir.

Realme 3i Tanıtıltı - Fiyatı ve Özellikleri

Kutudan ColourOS 6.0 yüklü Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte çıkacak. Daha önce de belirtildiği gibi, cihazın daha fazla güç almasını sağlayan AI Power Master desteği ile birlikte gelen bir 4230mAh batarya var. Ayrıca kullanıcı alışkanlıklarını okuyan ve nadir kullanılan uygulamaları otomatik olarak aynı güce kapatan akıllı bir algılama özelliği de vardır.

Realme 3i, Diamond Black, Diamond Blue ve Diamond Red renk seçenekleriyle satışa sunulacak. 3GB + 32GB sürümü 116 Dolar civarında fıyatlandırılırken, 4GB + 64GB sürümü ise 149 Dolar civarındadır.

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