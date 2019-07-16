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Realme 4 Çıkmıyor Ama Realme 5 Ekim’de Tanıtılabilir!

Çok acayip bir nedenden ötürü Realme, 4 serisi akıllı telefonları yayınlamayı bıraktı. Yerine Realme 5 cihazları gelecek. İşte ilginç detaylar...

By Muhammed Arslan

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Realme X Kamera Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Dün Realme, oldukça uygun fiyatlı Realme 3i akıllı telefonunu tanıttı. Bu akıllı telefonun piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra yeni telefon hakkında söylentiler başlladı. 91mobiles, Ekim ayında Realme 5 akıllı telefonunun piyasaya sürüleceğini açıklayan bir rapor yayınladı.

Raporda ayrıca Realme 4 ve Realme 4 Pro akıllı telefonları hakkında bazı söylentilere de netlik verildi. Rapor, anonim bir Realme yöneticisi tarafından açıklanan bilgilere dayanarak hazırlanmıştır. Rapora göre şirketin Realme 4 isminde her hangi bir akıllı telefon piyasaya sürmeyecek. Bunun yerine, Realme 3‘ün gelişmiş sürümü Realme 5 olarak adlandırılacak.

Realme yöneticisi, şirketin neden Realme 4 ismini atladığını açıklamadı. Muhtemelen Çin’de 4 rakamının uğursuz olarak kabul edildiği için olabilir. Örneğin, OnePlus‘ın piyasaya sürdüğü OnePlus 5 modelini OnePlus 3 ve 3T akıllı telefonlarının geliştirilmiş sürümü olarak tanıtmıştı. Yani OnePlus 4 adını atlamıştı.

Realme X

Şayet Realme 4 yoksa, Realme 4 Pro da olmayabilir. Rapor ne yazık ki akıllı telefon hakkında bir açıklama içermiyor. Ancak Realme 5’in Realme X akıllı telefonundan daha iyi özelliklerle geleceğini de paylaştı.  Muhtemelen, benzer özelliklere sahip olabilecek Realme 5 Pro adında daha gelişmiş bir model olabilir.

Kısa bir süre önce Rusya’daki Avrasya Ekonomik Komisyonu (AET) veri tabanında yeni Realme telefonları tespit edildi. Cihazların Realme 4 olabileceği iddia edilmişti. Görünen o ki cihazların Realme 5 serisi akıllı telefonlar olabileceği anlaşılıyor.

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