Realme 4 Çıkmıyor Ama Realme 5 Ekim’de Tanıtılabilir!

Dün Realme, oldukça uygun fiyatlı Realme 3i akıllı telefonunu tanıttı. Bu akıllı telefonun piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra yeni telefon hakkında söylentiler başlladı. 91mobiles, Ekim ayında Realme 5 akıllı telefonunun piyasaya sürüleceğini açıklayan bir rapor yayınladı.

Raporda ayrıca Realme 4 ve Realme 4 Pro akıllı telefonları hakkında bazı söylentilere de netlik verildi. Rapor, anonim bir Realme yöneticisi tarafından açıklanan bilgilere dayanarak hazırlanmıştır. Rapora göre şirketin Realme 4 isminde her hangi bir akıllı telefon piyasaya sürmeyecek. Bunun yerine, Realme 3‘ün gelişmiş sürümü Realme 5 olarak adlandırılacak.

Realme yöneticisi, şirketin neden Realme 4 ismini atladığını açıklamadı. Muhtemelen Çin’de 4 rakamının uğursuz olarak kabul edildiği için olabilir. Örneğin, OnePlus‘ın piyasaya sürdüğü OnePlus 5 modelini OnePlus 3 ve 3T akıllı telefonlarının geliştirilmiş sürümü olarak tanıtmıştı. Yani OnePlus 4 adını atlamıştı.

Şayet Realme 4 yoksa, Realme 4 Pro da olmayabilir. Rapor ne yazık ki akıllı telefon hakkında bir açıklama içermiyor. Ancak Realme 5’in Realme X akıllı telefonundan daha iyi özelliklerle geleceğini de paylaştı. Muhtemelen, benzer özelliklere sahip olabilecek Realme 5 Pro adında daha gelişmiş bir model olabilir.

Kısa bir süre önce Rusya’daki Avrasya Ekonomik Komisyonu (AET) veri tabanında yeni Realme telefonları tespit edildi. Cihazların Realme 4 olabileceği iddia edilmişti. Görünen o ki cihazların Realme 5 serisi akıllı telefonlar olabileceği anlaşılıyor.