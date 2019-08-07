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Realme 5 Dörtlü Kamera Kurulumuyla Geliyor!

64MP kameralı dünyanın ilk telefonu olması beklenen cihazın adı Realme 5 olacak. Cihaz, ayrıca dörtlü kamera kurulumu ile donatılacak...

By Muhammed Arslan

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Realme 5 Dörtlü Kamera Kurulumuyla Geliyor!

Realme India’nın CEO’su dün Twitter adını değiştirdi. Yeni kullanıcı adı, yaklaşan dört kameralı akıllı telefonun yeni adını ortaya çıkardı – bu Realme 5 olacak. Bugün şirket, 64megapiksel kameralı telefon hakkında bazı bilgileri de açıkladı.

Realme 5 Samsung ISOCELL Bright GW1 sensöre sahip olacak ve Redmi amiral gemisinden bile önce bu kameraya sahip ilk yapan telefon olacak gibi görünüyor. Boyutu, 1 / 1,72 inç, piksel büyüklüğü 0,8 µm ve aynı fiyat aralığındaki diğer telefonlarda kullanılan 48 MP ISOCELL Bright GM1 sensöründen bile daha büyük.

Resimlere göre, yeni kamera fotoğraf kırpıldığında / yakınlaştırıldığında daha net görüntüler ve daha iyi detaylar sağlayacak. Sensör aslında Tetracell çeşidindedir, bu nedenle 16MP modunda çekim yapacak ve piksel bindirme ile sonuçları 64MP yapacağı amaçlanmıştır.

İkincil sensör 119 derecelik FoV ve f / 2.2 diyafram açıklığına sahip süper geniş açılı kamera olacak. Üçüncü kamera ise etkileyici ayrıntılarla 4 cm’ye kadar fotoğraf çekmenize olanak tanıyan özel bir makro lense sahip olacak.

Tasarım açısından, kameranın Realme 3 Pro‘da sunulan tasarımı koruyacağı iddia ediliyor. Ek olarak ana kameranın etrafındaki iki sarı daire olduğu için insanlar portre çekimlerini yaparken nereye bakacaklarını bilecekler.

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