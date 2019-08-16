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Realme 5 ve Realme 5 Pro Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

140 doların altında olan ilk Dört Kameralı Akıllı Telefon olduğu iddia edilen Realme 5, kamera konusunda oldukça iddialı özelliklere sahip olacak...

By Muhammed Arslan

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Realme 5 ve Realme 5 Pro Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

Realme 5 ve Realme 5 Pro, 20 Ağustos’ta piyasaya sürülecek. Cihazların hakkında birkaç zamandır söylentiler mevcuttu. Bugün ise cihazların birkaç temel özelliği resmiyet kazandı. Şimdi kontrol edelim neymiş bu özellikler.

Her iki cihazın da dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olarak piyasaya sürüleceği doğrulandı. Realme Hindistan CEO’su Madhav Sheth ayrıca Realme 5’in ortalama fiyatının 140 doların altında olan ilk Dört Kameralı Akıllı Telefon olacağını dile getirdi.

Realme 5 Pro, 48MP Sony IMX586 ana kamera sensörü ile geliyor. Her iki cihazın da Realme 5 Pro’daki 48MP primer sensörle birlikte dörtlü arka kameralarla geldiği doğrulandı ve listede sensörün yanı sıra arka kamera kurulumunun ayrıntıları da gösteriliyor. Pro varyantı, 119 cm geniş açılı bir mercekle birlikte 4 cm Süper Makro mercekle ve Portre Merceği ile gelecek.

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Cihaz ayrıca bir VOOC Flash Charge 3.0 teknolojisine de sahip olacak ve 30 dakika içinde pilin yüzde 55’ini şarj edeceği iddia ediliyor. Flipkart listesi, cihazın çok hızlı bir Qualcomm Snapdragon yonga seti ile geleceğini vurguladı. Resmi Realme hesabından çıkan bir tweet, telefonun segmentindeki en iyi orta sınıf yonga setiyle geleceğini gösteriyor.

Öte yandan, Realme 5 f / 1.8 objektif ile 1.25 mikron piksel büyüklüğündeki ana sensör ile gelecek ve 119 derecelik geniş açılı objektif, süper makro objektif ve dikey objektif olacak. Ayrıca 5000mAh batarya ile gelecek ve liste yeni bir “segmentteki en iyi” Qualcomm yonga ile geldiğini ve en son Geekbench listesine bakıldığında Snapdragon 665 yonga setine sahip olması bekleniyor.

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