Realme 5 ve Realme 5 Pro Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Bir süredir merakla beklenen Realme 5 ve Realme 5 Pro akıllı telefonları için beklenen an geldi. Telefonlar düzenlenen etkinlikle beraber ortaya çıktı. Etkinliğin hemen sonrasında yeni akıllı telefonlar için merak edilen tüm detaylarda açıklanmış oldu. Özellikle kamera kısmında fark yaratmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonların dikkat çeken özelliklerine ve tam olarak ne gibi özellikler sunulduğuna bakalım.

Realme 5 ve Realme 5 Pro Tasarım

Her iki telefonda da tasarım dikkat çekici bir şekilde öne çıkıyor. İlk olarak çentik alanının fark yarattığını görüyoruz. Yeni akıllı telefonların ekran kısmında su damlası çentik alanı sunduğu görülüyor. Su damlası şeklinde sunulan çentik alanının dışında ekran kısmının oldukça geniş olduğu net bir şekilde gözüküyor.

Telefonların ekran boyutu ile kasa oranı oldukça başarılı. Oldukça geniş bir ekran alanı ile dikkat çeken Realme 5 ve Realme 5 Pro, arka kapak tasarımında da fark yaratıyor.

Öyle ki telefonların arka kapak kısmında da 4 arka kamera bulunuyor. Üst üste sıralı olan 4 arka kameranın yanında bir de flaş ışığının yer aldığı görülüyor.

Bunun dışında ortalanmış olan bir de parmak izi sensörü bulunduğunu ekleyelim. Hem arka kapak kısmında hem de ön tasarım kısmında genel olarak sunulan yapı bu şekilde. Tasarımın her iki model için de oldukça başarılı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Realme 5 Teknik Özellikler

Geçelim Realme 5 ve Realme 5 Pro ikilisinin teknik özellikleri kısmına. Bu noktada ilk olarak ana modelin teknik özelliklerini incelemek gerekecek. Ana modelin teknik özellikleri kısmında ideal bir seri karşımıza çıkıyor.

Orta segment akıllı telefonlar arasında yer alan akıllı telefon, 6.5 inç ekranla beraber geliyor. Telefonların 6.5 inçlik ekranlarının 20:9 formatında olması da yine artı noktalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Çözünürlük değeri kısmında ise 720 X 1600 piksel değerinin sunulduğunu görüyoruz.

Hem ekran kısmında hem de çözünürlük kısmında ideal bir akıllı telefon olan yeni modelin, işlemci kısmında ise Snapdragon 665 serisini kullandığı görülüyor. Snapdragon 665 işlemcileriyle beraber sunulan saat hızının ise 2 GHz olduğunu görmek mümkün oluyor.

Söz konusu işlemciler beraberinde ise Adreno 610 grafik birimiyle beraber geliyor. Yine yeni seride yer alan modemlerin ise X12 LTE modemler olduğunu da ekleyelim.

Bu modelde 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarı bulunuyor. Depolama alanı da 64 GB ve 128 GB olarak değişiyor. RAM miktarına göre iki farklı depolama alanını seçmek mümkün. Tüm bu özelliklerin dışında kamera kısmında da fark yaratan bir akıllı telefon söz konusu.

Arka kısımda ultra geniş açılı bir 8 MP kamera var ve 12 MP değerinde ana kamera bulunuyor. Bunun dışında 2 MP değerinde makro lens ve derinlik algısı kamerası da bulunuyor. Toplamda 4 adet kamera karşımıza çıkıyor.

Realme 5 Pro Teknik Özellikler

Gelelim serinin Pro modelinin teknik özellikleri kısmına. Serinin Pro modelinin biraz daha farklı bir yapısı var. Biraz daha güçlü bir akıllı telefon modelinden söz ediyoruz. Ekran kısmında 6.3 inçlik bir panel kullanılmış durumda. Bu modelin çözünürlük değeri ise Full HD+ olarak açıklandı.

Asıl büyük fark ise işlemci kısmında karşımıza çıkıyor. Pro modelin içerisinde Snapdragon 712 serisi işlemcilerin kullanıldığı açıklandı. Yeni nesil işlemciler, 2.3 GHz saat hızına sahip ve beraberinde de Adreno 616 grafik birimiyle geliyor. Modem kısmında da X15 LTE modemlerinin kullanıldığını görüyoruz.

Yine bu telefonun içerisinde de 4 GB RAM ve 6 GB RAM seçenekleri var. Depolama alanının aynı şekilde değiştiğini söylemek yanlış olmaz.

Genel olarak en büyük farkın ise kameralar kısmında olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki bu telefonun içerisinde 48 MP değerinde bir ana kamera var. Geri kalan kamera dizilimi aynı. Ön kısımda da 16 MP değerinde tek bir kamera bulunduğunu ekleyelim.

Realme 5 ve Realme 5 Pro tüm bu özelliklerle beraber kısa süre sonra satışa çıkacak. Yeni akıllı telefonların ana modelde 140 dolar, Pro modelde ise 195 dolar gibi bir satış fiyatı olacak.